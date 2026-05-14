ANZEIGE
ANZEIGE

UJAM CHOOIR, Software-Instrument für Chor-Sounds

Hans Zimmers Chöre für eure DAW

14. Mai 2026
UJAM CHOOIR

UJAM CHOOIR, Software-Instrument für Chor-Sounds

Vergangene Woche haben wir über die Gorilla Engine von UJAM, eine Plattform zur Entwicklung von Plug-ins, berichtet, die vor allem vor dem Hintergrund der Insolvenz von Native Instruments bei Nutzern wie auch Entwicklern kurzfristig in den Fokus gerückt ist. Durch die Übernahme durch InMusic ist das Interesse vielleicht wieder etwas abgeebbt, was die Plattform an sich aber nicht weniger interessant macht. Ein Plug-in, das vermutlich ebenfalls über die Gorilla Engine entwickelt wurde, ist das neue Software-Instrumente UJAM CHOOIR. Hiermit könnt ihr euch einige der Chorklänge von Hans Zimmer in eure DAW holen.

UJAM CHOOIR

Im Gegensatz zu herkömmlichen Chor-Sample-Librarys folgt CHOOIR dem bisherigen „Symphonic Elements“-Ansatz von UJAM und bietet vorarrangierte Presets, die sich laut Entwickler nahtlos in ein bestehendes Arrangement einfügen. Das Spektrum von UJAM CHOOIR reicht von Bass-, Tenor-, Alt- und Sopran-Stimmen bis hin zu Jungenchören mit einer Vielzahl von Artikulationen.

ANZEIGE

UJAM CHOOIR, Software-Instrument für Chor-Sounds

Als potenzielle Einsatzgebiete nennet UJAM bspw. die Anreicherung eines Streicharrangements mit einer Chorlinie oder die Einbindung dunklerer Vokaltöne in Ambient-Produktionen. Dank der phrasenbasierten Struktur des Software-Instruments können Nutzer unterschiedlichste Chor-Performances ohne komplexes Key-Switching oder Programmierung von Worten/Sätzen erzeugen, was zu einer intuitiven Bedienung führen soll.

Die Samples von CHOOIR stammen aus Hans Zimmers eigener Orchester-Library und wurden für die Nutzung in einem Software-Instrument von UJAM ausgewählt, aufbereitet und programmiert.

Insgesamt bietet CHOOIR neun Chor-/Sound-Kategorien mit 100 Presets, inklusive spezieller Basic-, Epic- und Atmospheric-Sounds.

Hier einige Klangbeispiele:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

UJAM CHOOIR ist ab sofort zum Einführungspreis von 189,- US-Dollar erhältlich. Dieser Preis gilt bis zum 28.06.2026. Danach wird die Library 249,- US-Dollar kosten. Besitzer anderer UJAM Librarys und Instrumente bekommen einen vergünstigten Preis für CHOOIR.

Einsetzen lässt sich CHOOIR als Plug-in (macOS/Windows) in den Formaten VST2, VST3, AU2 und AAX.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
UJAM Gorilla Engine, Plattform zur Plug-in-Entwicklung

UJAM Gorilla Engine, Plattform zur Plug-in-Entwicklung

05.05.2026 |3
UJAM Voxcraft, Vocal-Plug-in

UJAM Voxcraft, Vocal-Plug-in

19.02.2026 |1
UJAM UFX Distort, UFX LoFi, Effekt-Plug-ins

UJAM UFX Distort, UFX LoFi, Effekt-Plug-ins

04.12.2025 |1
Test: UJAM Beatmaker 3, Drum-Software

Test: UJAM Beatmaker 3, Drum-Software

12.09.2025 |6
UJAM PERRCS, Percussion-Sound-Library

UJAM PERRCS, Percussion-Sound-Library

08.08.2025 |0
UJAM Virtual Guitarist Sparkle 2, Software-Instrument

UJAM Virtual Guitarist Sparkle 2, Software-Instrument

26.03.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X