Plattform zur Entwicklung von Plug-ins

Die Firma UJAM kennen wir aufgrund ihrer zahlreichen Software-Instrumente und Effekte. Mit UJAM Gorilla Engine öffnet der Hersteller nun seine Plattform zur Entwicklung von Plug-ins für Dritthersteller. Für Hobby-Entwickler ist der Zugang zur Gorilla Engine sogar kostenlos.

UJAM Gorilla Engine

Die meisten Nutzer und Entwickler setzen bei ihren Software-Instrumente auf den weit verbreiteten Software-Sampler Kontakt. Nicht nur, aber sicherlich auch aufgrund der letzten Entwicklungen bei Native Instruments (hier unser Artikel zum aktuellen Insolvenzverfahren bei Native) möchte UJAM mit Gorilla Engine eine Alternative aufzeigen.

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Bei Gorilla Engine handelt es sich um ein umfassendes SDK zur Entwicklung von Audio-Plug-ins für Entwickler und Sound Designer. Mit Hilfe der Plattform lassen sich individuelle Sound-Kerne entwerfen, diese in den gängigen DAWs testen und diese inklusive Installationsprogrammen in den Formaten VST, AU und AAX exportieren.

Die Gorilla Engine bietet Entwicklern Zugriff auf mehr als 60 Effekt-Algorithmen, Filter und Oszillatoren – alles in einer modularen Umgebung, in der Sound Designer, Entwickler und UI-Designer parallel arbeiten können. Für das Soundcore-Design, das Prototyping und die finale Kompilierung stehen jeweils eigene Werkzeuge zur Verfügung, ergänzt durch eine flexible Benutzeroberfläche und eine Skriptsprache, die die Audiologik, das Layout der Benutzeroberfläche und das Steuerungsverhalten klar voneinander trennen.

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Passend zu dieser Engine bietet UJAM den Product Hub an. Hierbei handelt es sich um ein integriertes Lizenzierungs- und Vertriebssystem. Entwickler können ihre Produkte hierüber verwalten, Installer ausliefern oder spezielle Downloader anbieten.

Gleichzeitig bietet Product Hub eine Webshop-Anbindung, die einen Abgleich von Lizenzdaten ermöglicht sowie eine Integration von Benutzernamen/Passwörtern über eine JavaScript Client Library. Im Grunde bekommen Entwickler von UJAM also eine komplette All-in-one-Plattform/Umgebung für die Entwicklung und den Vertrieb ihrer Plug-ins geboten.

Für Entwickler, die aktuell von Kontakt migrieren, bietet die Gorilla Engine einen direkten und vergleichsweise unkomplizierten Weg. Die zum Einsatz kommende Skriptsprache Gorilla Script ist recht ähnlich zu Kontakt Script (KSP), so dass lediglich minimale Anpassungen notwendig sind, um auf die Gorilla Engine zu wechseln. Hier findet ihr weitergehende Informationen dazu.

Die Gorilla Engine kann ab sofort unter macOS und Windows genutzt werden. UJAM bietet ein abgestuftes Lizenzmodell an. Hobby-Entwickler können die Engine kostenlos nutzen. Alle Informationen dazu gibt es hier.