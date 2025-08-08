ANZEIGE
UJAM PERRCS, Percussion-Sound-Library

Sound-Library mit Original Hans Zimmer Samples

8. August 2025
UJAM perrcs hans zimmer

UJAM PERRCS, Percussion-Sound-Library

Mit UJAM PERRCS bringt die in Berlin beheimatete Software-Schmiede UJAM eine neue Percussion-Library auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit Hans Zimmer entstanden ist. Die Library basiert laut Hersteller auf einer Vielzahl von Original-Samples aus Zimmers eigener orchestraler Sample-Library, die dem Filmmusikkomponisten oftmals als Startpunkt für neue Kompositionen dient.

UJAM PERRCS

UJAM PERRCS ist laut Entwickler die passende Erweiterung für die UJAM Library DRUMS und ist auf perkussive Sounds wie Sticks, Shaker, Tambourines, Rimshots, Rotos etc. fokussiert. Wer beide Librarys miteinander kombiniert, erhält somit das komplette Paket für cinematische Drum- und Percussion-Grooves.

UJAM PERRCS, Percussion-Sound-Library

Insgesamt umfasst UJAM PERRCS 74 unterschiedliche Rhythmen, die jeweils 17 spielbare Phrasen, Intros, Fills, Endings und Hits beinhalten. Hinzu gesellen sich 320 Sound Design Presets. Zimmer selbst betont in der Ankündigung zu PERRCS, dass man die Library für intensives Sound Design nutzen kann.

Abgerundet wird die UJAM PERRCS Percussion-Library mit 74 Multi-Effekten und 29 weiteren Tools, die zum Editieren der einzelnen Sounds dienen.

Hier das Video sowie ein Making Of zur neuen Library:

Hier das Video sowie ein Making Of zur neuen Library:

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

UJAM PERRCS ist unter macOS und Windows einsetzbar und liegt in den Formaten VST2/VST3, AU2 und AAX vor.

Der Einführungspreis liegt bei 99,- Euro. Bestandskunden bekommen die neue Library bereits für 79,- Euro. Das komplette UJAM Symphonic Elements Bundle gibt es zum Preis von 249,- Euro.

Ähnliche Artikel
