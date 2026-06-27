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UJAM Retrocraft, Multi-Effekt-Plug-in mit Vintage-Charakter

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Effekt-Plug-in für Vintage-Sounds

27. Juni 2026
ujam retrocraft multi effekt plugin

UJAM Retrocraft, Multi-Effekt-Plug-in mit Vintage-Charakter

UJAM Retrocraft ist ein neues Multi-Effekt-Plug-in, das euren Spuren in der DAW den passenden Vintage-Charakter, den Sound analoger Sättigung sowie einen LoFi-artigen Touch verpassen kann. Das Plug-in ist ab sofort für macOS und Windows erhältlich.

UJAM Retrocraft

Heutzutage ist es ja (wieder) gang und gäbe, dass man Sounds durch Sättigung, Verzerrung oder einer gewissen Vintage-Färbung Charakter verleiht. Genau das möchte auch UJAM Retrocraft, nur dass alles eben direkt innerhalb eines Plug-ins erledigt werden kann und nicht mehrere Plug-ins hintereinander kombiniert werden müssen.

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UJAM Retrocraft, Multi-Effekt-Plug-in mit Vintage-Charakter

Als Einsatzgebiete für Retrocraft gibt UJAM die unterschiedlichsten Aufgaben an, bspw. einem Gesang, der durch eine Lautsprechersimulation geschickt wird, einen Vintage-Charakter verleihen, Instrumente von der Verleihung einer subtilen Wärme bis hin zur Verzerrung zu verformen, oder das Plug-in für experimentelles Sound-Design einzusetzen.

Retrocraft schickt ein Signal zunächst durch die drei Simulationen Amp(lifier), Player und Speaker, wodurch Instrumente und Vocals bereits ihren ersten Schliff bekommen können. Mit dem Sound virtueller Röhren, der Simulation verschiedener Wiedergabegeräte wie Bandmaschinen, Plattenspieler usw. und mit Speaker-Simulationen wie Telefon, Grammofon oder Radio angereichert, geht es danach in die folgenden sechs Effekt-Sektionen: Lo-Fi, Modulation, Instability, Delay, Reverb und Chop.

UJAM Retrocraft, Multi-Effekt-Plug-in mit Vintage-Charakter

Insgesamt 62 Effekt-Algorithmen und 150 fertige Presets, die das klangliche Spektrum des Plug-ins zeigen, gehören zur Ausstattung von Retrocraft und sorgen für einen einfachen Start.

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UJAM Retrocraft ist ab sofort für macOS und Windows zum Einführungspreis von 49,- Euro erhältlich, dazu gibt es für Bestandskunden einen Loyalty-Preis in Höhe von 39,- Euro. Ab dem 03.08.2026 kostet das Plug-in dann 99,- Euro (89,- Euro für Bestandskunden).

Alle weiteren Informationen könnt ihr dem folgenden Video entnehmen, Klangbeispiele und eine kostenlose Demo-Version findet ihr hier.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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