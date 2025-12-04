Erweiterung der UFX-Effekt-Palette

Mit UFX Distort und UFX LoFi erweitert UJAM seine Palette an Effekt-Plug-ins. Während sich Distort auf alles konzentriert, das mit Sättigung und Clipping zu tun hat, bringt LoFi allerhand Sounds in die DAW, die alten Vinyl-Charme, die Unzulänglichkeiten von Bandmaschinen oder digitale Artefakte transportieren. Hier die wichtigsten Informationen zu UJAM UFX Distort und UFX LoFi.

UJAM UFX Distort

Der Name verrät es bereits, bei UJAM UFX Distort dreht sich alles um die passende Verzerrung. 20 unterschiedliche Verzerrungs-Modi bietet das Plug-in. Diese reichen von Waveshaping bis hin zum brutalen Screamer. UJAM hat dazu einige Lautsprechersimulationen integriert und das Plug-in mit einer Multi-Effekt-Sektion ausgestattet. Ab Werk sind 150 Presets vorhanden.

UJAM UFX LoFi

Im Zentrum von UJAM UFX LoFi stehen 20 verschiedene Sound-Algorithmen, die die Unvollkommenheiten technischer Audiogeräte von den 1950er bis hin zu 1990er in eure DAW bringen. Rauschen, Knistern, der typische Klang von Bandmaschinen – all das bietet der UFX LoFi Effekt. Auch einige Bitcrushin-Effekte finden sich im Portfolio dieses Plug-ins.

Kombiniert werden diese Sounds mit einer Multieffekt-Sektion, die mit 40 Filter- und 50 Finisher-Effekten sowie einer Randomize-Funktion ausgestattet ist. Über 150 Presets sind ab Werk dabei, die das Potenzial dieses Effekt-Plug-ins aufzeigen.

UJAM UFX Distort und UFX LoFi sind ab sofort zum Preis von jeweils 29,- Euro erhältlich. Im 2er-Bundle kosten die beiden 39,- Euro. Weitere Informationen und Klangbeispiele zu den Plug-ins findet ihr hier.