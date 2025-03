Kostenlose E-Gitarre für die DAW

Über UJAM haben wir in den letzten Wochen und Monaten mehrmals berichtet, denn von der Berliner Software-Schmiede gab es allerhand Neues. Zum einen kam das Reverb 2 Plug-in auf den Markt, kurze Zeit später dann die Erweiterungen mit Filter- und Delay-Plug-in. Und dann natürlich die Zusammenarbeit mit der Bob Moog Foundation. Ab sofort bietet die Firma nun ihr Software-Instrument UJAM Virtual Guitarist Sparkle 2 kostenlos an. Damit könnt ihr euch einen virtuellen Gitarristen für Pop, Rock und Funk in die DAW holen. Das Angebot gilt allerdings nur bis zum 04.05.2025.

UJAM Virtual Guitarist Sparkle 2

Mit Sparkle 2 bietet UJAM einen virtuellen Gitarristen an, den ihr in Form eines Software-Instruments in eure DAW laden könnt. Ausgestattet ist dieser mit wählbaren Tonabnehmer- und Verstärkerkombinationen, verschiedenen Spieltechniken und Effekten, so wie man das bereits von den zahlreichen anderen UJAM Gitarristen oder beispielsweise dem letzten Gitarren-Plug-in von Native Instruments namens Storm kennt. Sparkle 2 ist nicht neu, sondern bereits seit 2022 erhältlich. Bisher kostete das Gitarren-Plug-in rund 50,- Euro.

Sparkle 2 ist mit 30 unterschiedlichen Stilen und insgesamt 350 Phrasen ausgestattet, die als Strumming-Pattern oder Riffs über die Tastatur eines Masterkeyboards gespielt werden können. Dabei kann man die unterschiedlichen Pattern per Keyswitch umschalten und per Drag’n’Drop in das Arrangement der DAW ziehen um sie anzupassen. Klanglich soll Sparkle 2 vor allem als klassischer Rhythmus-Gitarrist zum Einsatz kommen können, wobei man die internen Amps und Effekte individuell anpassen kann, um den Sound an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Darüber hinaus lassen sich der gespielte Groove des virtuellen Gitarristen, der Swing sowie die Genauigkeit zwischen „tight“ und „laid-back“ einstellen.

Hier das Video zu Sparkle 2:

UJAM Sparkle 2 ist ab sofort und bis zum 04.05.2025 kostenlos auf der Website des Herstellers erhältlich. Ob und zu welchem Preis Sparkle 2 danach erhältlich sein wird, oder ob wohlmöglich Sparkle 3 ansteht, ist bisher nicht bekannt.

Einsetzen lässt sich das Plug-in in den Formaten VST3, AU2 und AAX auf macOS- und Windows-Systemen.