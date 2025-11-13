Ujam Vortex, Webcore & Dust, Plug-in-Bundle

Plug-ins für EDM, Hyperpop & Lo-Fi

Ujam Vortex, Webcore und Dust liefern sofort einsetzbare Sounds, die auf bestimmte Genres zugeschnitten sind. Mit gradlinigen GUIs, Macro Controls und jeweils 100 Ready-to-play-Presets wird der Zeitgeist der schnellen Songproduktion bestens bedient.

Ujam Vortex, Webcore & Dust: 3 Titel – Next Gen Bundle

Ujam Vortex -Trance & Dance der 90er und 2000er braucht Supersaw-Leads, harte Bässe, Arpeggios, Stabs und Gated Pads. Die Sounds werden von Ujam als edgy, aber auch kraftvoll beschrieben.

Ujam Webcore – Aggressive Sounds, metallische Texturen und Glitches für Hyperpop und Digicore richten sich an die Styles der Gen Z.

Ujam Dust – Pads, Keyboards und Sounds mit Vintage-Flair, das muss für Lo-Fi Hip Hop sein. Die Sounds aller drei Titel können natürlich auch in anderen Genres verwendet werden. Was passt, das passt.

Ujam Vortex, Webcore und Dust sind in den Formaten VST2, VST3, AU2 und AAX (macOS, Windows) verfügbar. Zur Einführung kosten die einzelnen Titel 29,- US-Dollar bzw. das Bundle 49,- US-Dollar, später 49,- US-Dollar pro Titel bzw. 129,- US-Dollar das Bundle.

Besitzer von Ujam-Produkten erhalten über ihren Account Loyality-Angebote von 19,- US-Dollar bzw. 39,- US-Dollar.