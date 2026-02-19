Kreatives Vocal-Plug-in für die DAW

UJAM Voxcraft ist ein neues, kreatives Multi-Effekt-Plug-in für Vocals und Gesang. Was bietet die neueste Entwicklung der Plug-in-Schmiede?

UJAM Voxcraft

Mit Voxcraft kommt das erste, rein auf Vocal-Bearbeitungen spezialisierte Plug-in von UJAM auf den Markt. Im Gegensatz zu vielen anderen Vocal-Plug-ins konzentriert sich Voxcraft nicht auf die Reparatur oder Bereinigung von Gesangsaufnahmen, sondern stellt die kreative Bearbeitung und das Sound Design in den Fokus.

Im Mittelpunkt des Plug-ins steht ein Bereich zur Stimmformung, mit dem Nutzer Gesangsaufnahmen durch Tuning, Formant-Verschiebung und eine Vervielfachung der Gesangsaufnahmen transformieren können, gefolgt von einer Effekt-Kette, die Tools für den Klangcharakter, Filter, Delay, Reverb, rhythmisches Chopping oder die Dynamikbearbeitung bereitstellt.

Nimmt man alles zusammen, sollen sich mit UJAM Voxcraft rohe Gesangsaufnahmen, Samples und Loops schnell in mix-fertige Ergebnisse verwandeln lassen, die von Vintage-inspirierten oder Lo-Fi-Klanglandschaften bis hin zu verzerrten und futuristischen Gesangseffekten reichen.

Hier das offizielle Video zu Voxcraft:

Die Features von UJAM Voxcraft im Überblick (von der UJAM Website):

Voice Section: Tuning correction, voice multiplication and formant shifting for shaping vocal identity before effects.

Creative Vocal Effects: Six vocal-optimized processors, each offering multiple modes for flexible sound shaping: Dynamics, Character, Filter, Delay, Reverb, and Chop.

Presets and Inspiration Tools: 100 creative presets covering a wide range of vocal styles, from vintage and lo-fi textures to distorted, chopped, and futuristic vocal treatments.

​Voxcraft ist ab sofort zum Einführungspreis von 39,- US-Dollar erhältlich. Bestandskunden erhalten das Plug-in für 29,- US-Dollar. Später wird das Plug-in 69,- USD bzw. 49,- US-Dollar kosten.

Einsetzen lässt sich Voxcraft in den Formaten VST2, VST3, AU2 und AAX unter macOS und Windows. Weitere Informationen und Klangbeispiele findet ihr hier.