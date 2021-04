Uli, wir gratulieren Dir zu Deinem 60. Geburtstag

Uli Behringer - Eine Philosophie wird 60

Lieber Uli,

im Namen der gesamten AMAZONA.de-Redaktion möchte ich Dir herzlich zu Deinem 60. Geburtstag gratulieren!

Vor fast 12 Jahren hasttest Du mich nach Manila eingeladen, um Dich kennenzulernen – oder besser gesagt, persönlich kennenzulernen, denn bereits die Wochen davor führten wir per Telefon und E-Mail mit einigen Unterbrechungen ein sehr umfangreiches und schönes Interview über Deinen Werdegang und Deine Intentionen. THE JOB WAS DONE – und umso mehr überraschte mich nach Fertigstellung des Artikels Deine Einladung. Ich erinnere mich noch genau an Deinen Anruf:

„Bist Du spontan?“

Wie soll man darauf antworten. Natürlich sagte ich ja, auch wenn ich eher der Mensch bin, der sich für Entscheidungen gerne mal mehr Zeit nimmt und sorgfältig abwägt.

„Ich hab einen Flug für dich gebucht, wir sehen uns in 3 Tagen in Manila. Wir werden eine tolle Zeit haben!“

Und du hattest nicht zuviel versprochen. Wir hatten tatsächlich eine tolle Zeit – und erstaunlicherweise komplett ohne Business-Talk mit ausgedehnten Spaziergängen am Strand, Clubs- und Livemusik (du hast dich selbst ans Klavier gesetzt) und Sauna-Yoga, bei dem es mir wortwörtlich den Atem geraubt hat. Nach einigen Tagen sind wir dann mit der Fähre nach China übergesetzt, um Deine Fabrik zu besuchen.

Und diese Überfahrt hatte im Rückblick etwas Magisches, denn wir begannen uns über Synthesizer zu unterhalten. Ich erzählte Dir von meiner Leidenschaft von Vintage-Synthesizern und merkte gleich, dass sich hier zwei Seelenverwandte getroffen haben. Von begeistertem Nerd-Talk wurde das Stunden andauernde Gespräch aber dann immer konkreter. Plötzlich interessierten Dich Zahlen und Fakten über die Menge der Vintage-Leser auf AMAZONA.de und Verkaufszahlen von gängigen Modellen. Tja – und ich bin mir ganz sicher, in diesen Stunden wurde das Feuer entfacht, aus dem Du letztendlich mit der Marke BEHRINGER den Traum vieler, vieler Musiker hast wahr werden lassen, die Wiedergeburt zahlreicher Klassiker.

Im Rückblick erkenne ich, dass bereits in Deiner Einladung: „Bist Du spontan“, der Keim lag, der Deine Persönlichkeit zum Ausdruck bringt. Dieses, „jetzt oder nie“, aber auch ein wenig dieses „Genie oder Wahnsinn“. Ich habe bislang niemanden mehr kennengelernt, der für die Umsetzung seiner Ideen eine solche Leidenschaft und Energie aufbringt wie Du.

In den Foren kennen Deine User nur den kontaktfreudigen Uli Behringer, der auf alle Posts eingeht und verständnisvoll antwortet. Kaum einer wird sich dabei aber Gedanken machen, dass derselbe Mann einen Weltkonzern leitet. Und wer als Selbständiger eine eigene Firma führt (egal wie klein oder groß, die sein mag), der kann ein Lied davon singen, wie umfangreich und aufreibend so eine Aufgabe sein kann.

Und so ziehe ich nun virtuell meinen Hut vor Deiner Leistung, in dem unerschütterlichen Glauben daran, dass das Alter diesem Uli nichts anhaben wird und Du sicher nach viel bewegen und erreichen wirst – und damit meine ich nicht nur die MI-Branche oder wirtschaftliche Belange.

Vielleicht fangen die wirklich wichtigen Dinge in Deinem Leben jetzt gerade erst an – und wenn du Lust hast, bei einem Strandspaziergang in Manila darüber zu reden, Du weißt, wo Du mich findest.

Alles Liebe und Gute und zu Deinem 60. Geburtstag,

Peter

Uli Behringer – Eine Philosophie wird 60

von Jan Steiger

Der Mastermind hinter Behringer, der 1961 in der kleinen Schweizer Stadt Baden geborene Ulrich Behringer, feiert heute seinen 60. Geburtstag. Grund genug, ein paar Worte über ihn zu verlieren. Und natürlich auch über eine wundervolle Aktion, die er zu seinem Geburtstag unterstützt. Doch dazu später mehr.

Uli spielt seit seinem vierten Lebensjahr Klavier, seine Mutter hatte daran maßgeblichen Anteil. Das grundlegende Wissen über die Elektronik aber brachte ihm sein Vater bei und im Teenager-Alter machte er sich dann auch folgerichtig daran, sein erworbenes Wissen in die Praxis umzusetzen, indem er Radios und Fernsehapparate reparierte. Seine Leidenschaft gehörte jedoch immer den neusten Synthesizern und Drumcomputern, die er sich allerdings nicht leisten konnte. Schon früh lässt sich also eine gewisse Prägung feststellen, die schließlich in dem Wunsch münden sollte, bezahlbares, aber hochwertiges Equipment für jedermann produzieren zu wollen. Während seines Studiums zum Toningenieur verdiente er sich als Pianist in Bars und Cafés seinen Lebensunterhalt. Die Alltagssorgen im Leben eines Musikers sind ihm also nicht unbekannt, ein weiterer Faktor auf dem Weg zum Firmengründer mit ganz eigener Philosophie

Uli selbst bezeichnet sich heute selbst als extremen Minimalisten, eine Lebenseinstellung, die er sich im Laufe seines Lebens aneignete. Statussymbole und äußerer Schein als Definitionen für Erfolg sind ihm mittlerweile zuwider, das daraus resultierende Gefühl bezeichnet er selbst als befreiend und aufschlussreich. Und hören wir doch mal aufrichtig in uns hinein: Wem von uns ist der schicke Name auf einem Gerät nicht mindestens genauso wichtig wie der Klang? Haben wir nicht alle zu den großen Marken aufgeschaut mit dem unerschütterlichen Glauben, nur damit den großen Erfolg im Musikbusiness landen zu können? Aber gegengefragt muss jedenfalls ich mir eingestehen: Ich bin nicht der Musiker, der ich heute bin, weil „Fender“ auf dem Headstock meines Instruments steht. Und auf genau dieser Philosophie, dass dem eben nicht so ist, basiert die Erfolgsgeschichte von Behringer. Sich auf einem Instrument auszudrücken, funktionierendes Equipment bei der Hand zu haben, wenn es darauf ankommt, praxistaugliche Hard- und Software, die den kreativen Prozess unterstützt: Das ist es, was wir brauchen. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger, liefert Uli Behringer mit seinen Produkten und seiner Firmenphilosophie der straffen, gut organisierten, effizienten Produktion. „Wenn Sie im Elektronikshop um die Ecke ein Bauteil einkaufen, so liegt dies oft beim 50-fachen Preis dessen, was wir für das gleiche Teil bezahlen. Deshalb wundert es nicht, dass ein „Boutique Gitarrenverstärker“ für 5000 Euro oft die gleichen Bauteile einsetzt, die man bei unserem Modell für 300 Euro finden wird, da nur geringe Stückzahlen gefertigt werden. (…)“

Peter Grandl, unser Chefredakteur, hat schon einige Male mit Uli gesprochen und ein paar wirklich tolle Interviews und Storys veröffentlicht. Zum Beispiel findet ihr hier Peters abenteuerlichen Bericht seiner Reise nach China, während der er das damals neue Behringer-Werk dort besichtigen durfte. Auch kann man viel über den Menschen Uli Behringer, der hinter den Entwicklungen des heute riesigen Behringer-Imperiums steht, das aus den Interviews erlesen.

Uli Behringers Spende zum 60. Geburtstag

Zu seinem 60. Geburtstag macht sich Uli selbst ein Geschenk, indem er zwei Organisationen unterstützen möchte, an deren Anliegen er fest glaubt: benachteiligte Kinder in abgelegenen Gebieten musikalisch auszubilden. Uli unterstützt diese Organisationen mit einer privaten Spende in Höhe von 200.000 US-$, zusätzlich zu den 1500 bereits von der Firma gespendeten Synthesizern, die ebenfalls diesen Organisationen zugute kommen.

Wir von der Redaktion (und ich spreche jetzt mal ganz frech für alle) finden diese Aktion großartig und unterstützenswert. Die Links zu den Seiten findet ihr unten, fühlt euch frei, euch ebenfalls daran zu beteiligen.

Für das letzte Drittel seines Lebens hat Uli sich vorgenommen, das jahrelang von ihm vernachlässigte Klavierspielen wieder aufleben zu lassen und seiner zweiten Leidenschaft, dem Mountainbiken, ausreichend Zeit einzuräumen. Beides Tätigkeiten, die ihm große Freude bereiten. Wir wünschen Uli Behringer von Herzen alles Gute, ein langes Leben und weiterhin viel Kreativität und einen wachen Entwicklergeist.