Eigene Wavetables aus Samples generieren

Ultra ist ein Synthesizer-Plug-in, das den Fokus auf Wavetables legt, die aus Samples selbst generiert werden können. Der Entwickler Nigel John Stanford hat dafür eine eigene Engine programmiert.

ANZEIGE

Ultra – Wavetable-Synthesizer-Plug-in

Mit der UltraWave-Engine ist das Plug-in in der Lage, aus Samples zyklische Durchläufe zu extrahieren, die die Grundlage für komplexe Wavetables werden. Dafür lassen sich auch Stereo-Samples hernehmen und fertige Sounds können nach Art eines Multisample aus mehreren Wavetables bestehen.

Wenn Ultra mehrere Zyklen aus einem extrahiert, können diese auf einer frei definierbaren Timeline angeordnet werden. Zwischen den unterschiedlichen Spektren wird ein Verlauf interpoliert. Weitere Zyklen lassen sich dann noch importieren. Damit erzeugt man den sogenannten Body des Instrumentes. Zusätzlich kann ein Attack-Sample mit einem separaten Abschnitt erzeugt werden, die dem Wavetable vorangestellt wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Entnahme von Zyklen kann manuell oder automatisiert erfolgen, es wird immer an einem Nulldurchgang geschnitten. Zur Anpassung von Samples mit Tonhöhen- und Latstärkeverläufen sind zwei separate Curve-Generatoren vorhanden.

Der Ablauf der Wavetables lässt sich beim Abspielen auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Außerdem stehen zur Bearbeitung der Sounds zwei Multimode-Filter, eine umfangreiche FX-Sektion, vier LFOs und drei Hüllkurven bereit.

Ultra ist in den Formaten VST3 und Au sowie als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt zur Einführung 149,- US-Dollar, später kostet das Plug-in 249,- US-Dollar.