Eigene Wavetables aus Samples generieren
Ultra ist ein Synthesizer-Plug-in, das den Fokus auf Wavetables legt, die aus Samples selbst generiert werden können. Der Entwickler Nigel John Stanford hat dafür eine eigene Engine programmiert.
Ultra – Wavetable-Synthesizer-Plug-in
Mit der UltraWave-Engine ist das Plug-in in der Lage, aus Samples zyklische Durchläufe zu extrahieren, die die Grundlage für komplexe Wavetables werden. Dafür lassen sich auch Stereo-Samples hernehmen und fertige Sounds können nach Art eines Multisample aus mehreren Wavetables bestehen.
Wenn Ultra mehrere Zyklen aus einem extrahiert, können diese auf einer frei definierbaren Timeline angeordnet werden. Zwischen den unterschiedlichen Spektren wird ein Verlauf interpoliert. Weitere Zyklen lassen sich dann noch importieren. Damit erzeugt man den sogenannten Body des Instrumentes. Zusätzlich kann ein Attack-Sample mit einem separaten Abschnitt erzeugt werden, die dem Wavetable vorangestellt wird.
Die Entnahme von Zyklen kann manuell oder automatisiert erfolgen, es wird immer an einem Nulldurchgang geschnitten. Zur Anpassung von Samples mit Tonhöhen- und Latstärkeverläufen sind zwei separate Curve-Generatoren vorhanden.
Der Ablauf der Wavetables lässt sich beim Abspielen auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Außerdem stehen zur Bearbeitung der Sounds zwei Multimode-Filter, eine umfangreiche FX-Sektion, vier LFOs und drei Hüllkurven bereit.
Ultra ist in den Formaten VST3 und Au sowie als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt zur Einführung 149,- US-Dollar, später kostet das Plug-in 249,- US-Dollar.
Ich habe mir vor zwei Tagen bereits das Video über die Synthesart »UltraWave Synthese« angesehen. Im ersten Moment sind das auch »nur« WaveTables mit ein paar Extras. Der Clou liegt dann aber bei diesen Extras. Ob man damit nun eine Trompete besser hin bekommt als ein Sample … geschenkt. Mich interessiert dabei, wie man mittels der Synthese eingreifen kann, um eben Klänge zu erzeugen, die man so evtl. vielleicht nicht hin bekäme. Und das ist wiederum echt sehr interessant. Und dann hat das Teil ja noch drei weitere Oszillator-Arten plus Noise plus Sub-Oszillator drauf. Das Teil ist echt sehr sehr interessant (für Leute, die selber gerne Sounds basteln).