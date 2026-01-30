ANZEIGE
UltraPalace M0SS-201, M0SS-309 & M0SS-416 , Synthesizer

East Coast, Poly & 6-OP FM

30. Januar 2026

UltraPalace M0SS-201 M0SS-309 M0SS-416 Synthesizer am

Der Entwickler Andrew John March kündigt drei neue Pocket-Synthesizer an: UltraPalace M0SS-201, M0SS-309 und M0SS-416, die jeweils ein anderes Konzept verfolgen. Nachdem im vergangenen Jahr der Synthesizer M0SS-101 sehr erfolgreich über Kickstarter finanziert werden konnte (fast das 3-fache der Zielsumme), sollen auch die neuen M0SS-Synthesizer über diesen Weg realisiert werden.

UltraPalace M0SS-201, M0SS-309 & M0SS-416

M0SS-201 ist ein „West Coast“-Synthesizer, der teilweise vom Buchla Easel inspiriert ist. Der Monosynth ist laut Entwickler „vollgepackt mit Funktionen, die zum Experimentieren mit fortgeschrittener Synthese anregen“. Der Synthesizer verfügt über einen generativen Zufallssequenzer, einen Complex- Oszillator und einen achtstufigen Wavefolder.

M0SS-309 orientiert sich an unterschiedlichen polyphonen Synthesizern aus den 70er und 80er Jahren. Er verfügt über neun Stimmen, die jeweils zwei Oszillatoren, ein resonanzfähige Filter und zwei Hüllkurven und einen LFO besitzen. Dazu kommen Funktionen wie FM und Hardsync. Der Synthesizer soll sich für Pads, Synth-Leads und Texturen eignen. Außerdem ist er mit Master-Effekten wie Chorus, Reverb und Delay ausgestattet.

M0SS-416 ist ein FM-Synthesizer mit 6 Operatoren, der sich am Yamaha DX7 orientiert. Alle Parameter des M0SS-416 sind über Oberfläche direkt zu erreichen, sodass Sounds in Echtzeit programmiert oder editiert werden können, ganz ohne ein Menüsystem. Die Klangerzeugung ist vollständig kompatibel mit DX7-.sys-Dateien, sodass sich Patches über die mitgelieferte interne SD-Karte oder über MIDI SYSEX laden lassen.

Die Funding-Kampagne für die neuen Mitglieder der M0SS-Familie soll in Kürze beginnen. Dann werden auch weitere Details und die Preise bekannt gegeben werden. Zum Vergleich: M0SS-101 kostet 200,- kanadische Dollar und wurde während der Kampagne zusätzlich als DIY-Kit angeboten.

Links

