Kostenloses Multi-Effekt-Plug-in

Vor einiger Zeit haben wir euch die Drumcomputer-App Battalion präsentiert, eine tolle App, die alle Genres abdeckt, die sich irgendwie mit „Rhythmus“ bezeichnen lassen. Die Entwickler haben nun die Send-Effekte der App ausgegliedert und bieten diese in einem kostenlosen Multi-Effekt-Plug-in an.

Unfiltered Audio BattleFX

Mit dem kostenlosen Plug-in BattleFX reagiert Unfiltered Audio auf die vielen Nutzer, die sich die bekannten Effekte „Shatter Delay“ und „Headspace Reverb“ bereits länger als eigenständig nutzbares Plug-in gewünscht haben. Übersichtlich aufgebaut und mit zahlreichen Reglern ausgestattet, bietet Unfiltered Audio BattleFX nun Zugriff drauf – und das sogar kostenlos. Ebenfalls enthalten ist der Maximize- und EQ-Bereich aus der Master-Sektion von Battalion.

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Dass sich BattleFX als sehr kreativer Effekt einsetzen lässt, erkennt man auch daran, dass die Entwickler eine neuen Choke-Funktion eingebaut haben, die sich wunderbar für Ducking-Effekte anbietet. Das Tempo kann dabei synchronisiert, frei oder auch bewusst etwas zum Tempo verschoben werden. Und das unabhängig voneinander für Delay und Reverb.

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Unfiltered Audio BattleFX ist ab sofort als kostenloses Plug-in auf der Website des Herstellers erhältlich. Einsetzen könnt ihr BattleFX unter macOS/Windows in den Formaten VST3, AU und AAX.