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Unfiltered Audio BattleFX, kostenloses Multi-Effekt-Plug-in

Kostenloses Multi-Effekt-Plug-in

17. Mai 2026
unfiltered audio battlefx

Unfiltered Audio BattleFX, kostenloses Multi-Effekt-Plug-in

Vor einiger Zeit haben wir euch die Drumcomputer-App Battalion präsentiert, eine tolle App, die alle Genres abdeckt, die sich irgendwie mit „Rhythmus“ bezeichnen lassen. Die Entwickler haben nun die Send-Effekte der App ausgegliedert und bieten diese in einem kostenlosen Multi-Effekt-Plug-in an.

Unfiltered Audio BattleFX

Mit dem kostenlosen Plug-in BattleFX reagiert Unfiltered Audio auf die vielen Nutzer, die sich die bekannten Effekte „Shatter Delay“ und „Headspace Reverb“ bereits länger als eigenständig nutzbares Plug-in gewünscht haben. Übersichtlich aufgebaut und mit zahlreichen Reglern ausgestattet, bietet Unfiltered Audio BattleFX nun Zugriff drauf – und das sogar kostenlos. Ebenfalls enthalten ist der Maximize- und EQ-Bereich aus der Master-Sektion von Battalion.

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Dass sich BattleFX als sehr kreativer Effekt einsetzen lässt, erkennt man auch daran, dass die Entwickler eine neuen Choke-Funktion eingebaut haben, die sich wunderbar für Ducking-Effekte anbietet. Das Tempo kann dabei synchronisiert, frei oder auch bewusst etwas zum Tempo verschoben werden. Und das unabhängig voneinander für Delay und Reverb.

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Unfiltered Audio BattleFX ist ab sofort als kostenloses Plug-in auf der Website des Herstellers erhältlich. Einsetzen könnt ihr BattleFX unter macOS/Windows in den Formaten VST3, AU und AAX.

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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