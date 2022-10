Union Audio Orbit.6 Rotary Mixer

Der teuerste DJ-Mixer der Welt

Union Audio Orbit.6 – der teuerste DJ-Mixer der Welt. Und es liegt mir auf der Zunge zu sagen: Und da kommt noch Steuer on top. Es liegt mir allerdings auch auf der Zunge zu sagen: Der sieht doch den Modellen von Master Sounds sehr sehr ähnlich.

Fangen wir vorne an. Gestern kam, sehr unerwartet, die Info in die Welt, dass es bald einen neuen Rotary Mixer geben wird. Orbit.6 wird er heißen und wie erwähnt hat er starke Ähnlichkeit mit den Modellen von MasterSounds. Aufbau, Optik bis hin zu kleinen Details wie den Schaltern für die Cue-Auswahl. Vielleicht fiel mir dies besonders auf, da ich diese in Design und Haptik einfach richtig geil fand an den MasterSounds Modellen. Das Metering erinnert mich, klein und rund mit leicht grauen Punkten im abgeschalteten Zustand, stark an ein PLAYdifferently Model 1 und ich hätte erwartet, dass hier orange, rot und weiß das Metering dominieren.

Definitiv jedoch erinnert der Orbit.6 stark an den Allen & Heath XONE:V6, der im selben Format und nahezu gleichen Funktionen vor vielen Jahren auf dem Markt erhältlich war.

So, nun haben wir bereits drei große Winks mit dem Zaunpfahl fallen gelassen und informierte Leser:innen bei uns, die in der Materie von DJ-Equipment stecken, mögen im besten Fall meinen: PLAYdifferently Model 1, Allen & Heath XONE und MasterSounds…steckt da nicht dasselbe Gesicht hinter? Nun gut, in der ersten Reihe sind es Richie Hawtin und Ryan Shaw, in der zweiten Reihe jedoch steht nur noch eine Person: Andy-Rigby Jones (in Zukunft ARJ) – the Grandfather of XONE. Der frühere Allen & Heath Entwickler (19 Jahre lang XONE Design-Manager), der u. a. für den XONE:92 verantwortlich war, hat zusammen mit Richie Hawtin das Model 1 entwickelt und baut für MasterSounds die Mixer.

Was er aber auch tut, ist, dass er seit 2014 eine Company namens Union Audio Limited besitzt, die bisher jedoch nie wirklich in Erscheinung getreten ist. Das ändert sich nun, denn der Orbit 6 trägt genau diesen Namen.

Schauen wir nun einmal auf diesen. Rundumschlag: 6 Kanäle, jeder davon ausgestattet mit einem Trim-Regler, Auswahl-Schalter ob Phono- oder Line-Input, Cue-Taste, Aux-Send-Regler mit Pre/Post-Schalter und ein Highpass-Filter über dem Level-Regler. Das ist alles, was im Kanalzug zu finden ist. Entsprechend ist das 19-Zoll Gerät auch nicht besonders hoch. Auf der rechten Seite befindet sich ein VU-Meter, Master- und Booth-Level-Regler und ein vertikal angeordneter Master-Isolator. Zudem Level-Regler und Add-Mix-Regler für den Kopfhörerausgang (6,3 mm Klinke) und ein 2-Band-EQ für den Monitor-Ausgang.

Kostenpunkt: 5490,- britische Pfund, also aktuell umgerechnet rund 6370,- Euro. Vor Zoll/Steuer etc. Wow. Der Preis sitzt, da muss viel kommen.

Gewohnt trocken informiert der Hersteller über das Produkt. Zielsetzung: Audiophile DJs und Vinyl Lover. Wer ARJ kennt, weiß, dass hier ernst gemacht wird und höchste versprochene Qualität auch höchste gelieferte Qualität bedeutet. Das beginnt direkt in den Kanalzügen, die allesamt separat mit einem Röhren-Preamp ausgestattet sind mit vollständiger diskreter Signalführung vom Input zum Master-Mix.

„A discrete circuit is one built from individual components, as opposed to an integrated circuit (IC) where all the components are etched onto a single wafer of silicon.” Andy-Rigby Jones

Der Mixer verfügt über vier Phono-Inputs und 8 Line-Inputs, zudem einen Send-/Return-Weg für externe Effektgeräte. Rückseitig befindet sich ein Mikforoneingang für Kanal 6, der auf der Rückseite über einen Trim verfügt, ebenso über einen 2-Band EQ.

Klanglich verspricht ARJ ein einzigartiges Hörerlebnis mit klaren Höhen, warmen Mitten und einem kraftvollen Low-End.

Gespannt bin auf die im eigenen Hause entwickelten Rotary-Fader, die speziell gedämpft sein sollen. Sie sollen besonders leichtläufig, zugleich jedoch perfekt gewichtet sein für die höchste Präzision beim Mixen mit einem dem Gefühl eines gleichbleibenden Drehwiderstandes. Zudem ist jeder der 33 Drehregler leicht von der Rückseite beleuchtet, damit diese in dunklen Umgebungen dennoch gut sichtbar sind. Das gehört zu den Dingen, die ich persönlich bei einem DJ-Mixer noch nicht gesehen habe bis dato.

Soweit die ersten Informationen. Wir sind sehr gespannt, wann wir ein Modell zum Testen in die Finger bekommen.