Röhren-Mikrofon im Vintage-Stil

United Studio Technologies gibt die Veröffentlichung des UT Tube67 bekannt, eines Großmembran-Röhren-Kondensatormikrofons, das eines der begehrtesten Mikrofon-Designs der Geschichte wieder aufleben lässt. Klanglich soll das United Studio Technologies UT Tube67 einen seidigen, samtigen Klang mit weichen Höhen bieten.

United Studio Technologies UT Tube67

Das Herzstück des United Studio Technologies UT Tube67 ist eine NOS EF86-Pentoden-Vakuumröhre, die einen warmen, intimen Klang liefert, der Vintage-Mikrofone dieses Typs für Gesang und akustische Quellen prädestiniert. Der Hersteller verspricht dabei eine lineare Wiedergabe über alle Richtcharakteristiken hinweg und aufgrund der Flexibilität soll sich das Mikrofon hervorragend für Streichinstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente, Klavier, Schlagzeug sowie akustische und elektrische Gitarren eignen. Ein zuschaltbarer AIR MOD sorgt beim United Studio Technologies UT Tube67 für zusätzliche klangliche Vielseitigkeit.

Beim UT Tube67 kommt eine K67-Kapsel mit doppelter Rückplatte zum Einsatz: 24 Karat vergoldet auf 6-Mikron-Mylar, optimiert für die Betriebsspannung und abgestimmt auf Vintage-Spezifikationen. Laut Hersteller ist das Ergebnis ein weicher, natürlicher Klang.

Der speziell gewickelte, in den USA hergestellte UT-BV12-Übertrager wird nach den Spezifikationen von United Studio Tech gewickelt und auf die gleichen Lamellen eingestellt, die historisch gesehen bei den Originalteilen verwendet wurden.

Auch bei den restlichen Komponenten setzt United Studio Tech offensichtlich auf Qualität und liefert das UT Tube67 mit einem speziell angefertigten Sommer Octave 7-Pin-Kabel und einem leistungsstarken Netzteil aus. Endprüfung und Verpackung erfolgen in den USA am Hauptsitz von United Studio Technologies.

Alle weiteren Informationen zum UT Tube67 findet ihr hier.

Bisher ist das UT Tube67 nur in den USA gelistet.Dort kostet es 1.199,- US-Dollar. So bald wir Informationen zum Euro-Preis haben, reichen wir diese gerne nach.