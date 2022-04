United Studio Technologies UT Twin 87, U87-Studiomikrofon-Nachbau

U87-Nachbau für 700,- Euro

Als wir im November 2021 das Erstlingswerk des Herstellers United Studio Technologies unter die Lupe genommen haben, war unser Autor mehr als angetan von diesem Studiomikrofon. So schreibt er in seinem Fazit:

„Das United UT Fet 47 entspricht nicht nur optisch dem berühmten Vorbild (Neumann U47), auch die akustischen Eigenschaften sind qualitativ und vom Klangbild her beinahe deckungsgleich; vor allem der voluminöse und dennoch stramm definierte Bassbereich ist hier herauszustellen."

Jetzt schickt sich das Unternehmen an einen weiteren Klassiker der Recording-Mikrofone zum vergleichsweise günstigen Kurs nachzubauen und bringt mit dem UT Twin87 ein Kondensatormikrofon auf den Markt, das offensichtlich den Sound des Neumann U87 nachbilden soll.

United UT Twin87

Laut Herstellerinformationenen hat man sich bei der Entwicklung des UT Twin87 ausreichend Zeit gelassen, denn bloße „EQ/Boost“-Schaltungen oder digitale Spielereien zu verbauen, würden laut Entwickler nicht ausreichen um einen passenden Sound zu kreieren. Stattdessen wurden Bauteilwerte, Komponententypen und Schaltungsunterschiede zwischen den „goldenen Referenzmikrofonen“ der allerersten verfügbaren Mikrofone dieses Stils und einigen der neuesten Revisionen akribisch gemessen.

Herausgekommen ist die sogenannte UT-K87-Kapsel, eine speziell angefertigte K87-Kapsel mit doppelter Membran und doppelter Rückplatte, die aus Messing gefräst und unter Laborbedingungen mit 6 μm japanischem Mylar – einer Polyesterfolie aus gestrecktem PET (Polyethylenterephthalat) – ummantelt wurde. Die Membran ist laut Entwickler mit 24-karätigem Gold besprüht.

Dank der doppelten Schaltungstopologie soll es möglich sein, sowohl den klassischen U87-Sound als auch den der modernen Mikrofondesigns nachzubilden. Dabei polarisiert das UT Twin87 seine Kapsel im Vintage-Modus direkt mit normaler +48V Phantomspeisung und nutzt dabei die Vorteile eines isolierten Dual-Backplate-Designs. So wie es bei den ersten 87er-Mikrofonen der Fall war.

Die Hi-Z-Schaltung und die De-Emphasis-Schaltung verwenden die gleichen Komponenten wie das Original, was zu einem etwas wärmeren und weicheren Klang führen soll. Schaltet man das UT Twin87 dagegen in den Modern-Modus, wird die Kapsel mit einer höheren Spannung polarisiert, wobei ein FET-Oszillator-Schaltkreis (Feldeffekttransistor) zum Einsatz kommt – wie bei späteren Revisionen des klassischen Mikrofons. Dies hat eine höhere Empfindlichkeit zur Folge und ein „heißeres Signal“ in der Verstärkerschaltung. Und auch die Hi-Z- und De-Emphasis-Schaltung verwendet dieselben Komponenten wie spätere 87er-Designs, was zu einem lauteren, etwas helleren und artikulierteren Klangbild führt, mit einer größeren Reichweite im oberen Bereich und einem stärkeren „Up-Front“-Charakter.

Hinsichtlich der weiteren Features hat sich United Studio Technologies dafür entschieden einen schaltbaren High Pass Filter zum Einsatz zu bringen, unabhängig vom Vintage oder Modern Modus. Ebenfalls gibt es eine Pad-Schaltung.

Im folgenden Video gibt es weitere Informationen zum Mikrofon:

Die weiteren technischen Informationen lesen sich wie folgt:

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz

max. SPL : 117 dB – ohne Pad, 127 dB – mit Pad (SPL @ 5% THD)

Ausgangsimpedanz: 27 Ω

High Pass Filter: 80 Hz (- 12 dB)

Maße: 220 x 55 x 190 mm

Ab Mitte/Ende Mai 2022 sollen die ersten UT Twin87 im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf 699,- Euro.