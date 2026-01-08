United Studio Technologies UT Vintage87, Studiomikrophon

Eine günstige Niere

Das United Studio Technologies UT Vintage87 ist ein Kondensator-Mikrophon, das über die gleichen Komponenten wie das UT Twin87 verfügt, jedoch ausschließlich auf eine Nierencharakteristik ausgelegt wurde. Durch die Reduzierung einiger Funktionen ist das UT Vintage87 deutlich günstiger als der große Zwilling.

United Studio Technologies UT Vintage87

Der UT Vintage87 verfügt über einen vom Hersteller selbst entwickelten, großkernigen und speziell gewickelten Ausgangsübertrager. Ebenso ist die mit 24-karätigem Gold beschichtete K87-Kapsel mit Doppelmembran und doppelter Back Plate eine Eigenkonstruktion. Weiterhin kommen eine ganze Reihe ausgesuchte Komponenten wie Polystyrol-, Tantal-, Mehrschichtkeramik- und WIMA-Folienkondensatoren, Metall- und Kohleschichtwiderstände sowie von Hand selektierte Transistoren zum Einsatz.

Um den vielseitigen und ausgewogenen Klang klassischer Mikrofone zu erreichen, wurde eine speziell angefertigte Kapsel verwendet, die aus Messing gefräst und mit einer 6 Mikron starken japanischen PET-Folie (Mylar) überzogen wurde.

Der Übertrager hat eine Metallmasse, die fast viermal so groß ist wie die von Mikrofonen im „87-Stil“. Dadurch soll sichergestellt sein, dass nichts verloren geht, wenn das Signal ausgegeben und über lange Kabel übertragen wird. Der Übertrager klingt laut Hersteller offen, besitzt einen großen Headroom und einen klaren Klang, ohne die tiefen Frequenzen zu beeinträchtigen. Ein umschaltbares Ausgangsfilter unterdrückt HF- und EM-Störungen.

Das United Studio Technologies UT Vintage87 soll in Kürze erhältlich sein. Der US-Preis ist mit 399,- US-Dollar angegeben.