Universal Audio Anthem Analog Synthesizer, Plug-in

Soft-Synth für Bässe & Leads

Mit dem Universal Audio Anthem Analog Synthesizer stellt UAD ein weiteres natives Synthesizer-Plug-in vor. Anstatt mit einem Overkill an Features will Anthem mit einem kräftigen Analogsound punkten.

Universal Audio Anthem Analog Synthesizer

Mit seiner Ausstattung erfindet Anthem das Rad nicht gerade neu. Zwei Oszillatoren (plus Sub), mit Sync und Ring Modulation, Noise Generator, Tiefpassfilter plus Hochpass, zwei Velocity-abhängige Hüllkurven-Generatoren und ein LFO sind zwar solide, aber eben keine spektakuläre Klangerzeugung. Der Hersteller hebt insbesondere den analogen Klang des Filters hervor.

Anthem ist speziell für satte Bässe und ausdrucksstarke Lead-Sounds gedacht. Daher arbeitet das Plug-in auch grundsätzlich einstimmig. Dafür besteht die Wahl zwischen einem Mono- und einem Unison-Modus mit zusätzlicher Detune-Funktion. Als Alternative ist ein Para(phon)-Modus vorhanden, bei dem das Plug-in mit vier Noten gespielt werden können.

Zur Abrundung des Klanges sind drei Effekte mit ausgeprägten Vintage-Charakter vorhanden: Chorus, Mod (Flanger, Phaser, Warble) und Space (Spring Reverb, Tape Delay). Darüber hinaus gibt es einen Step Sequencer.

Universal Audio Anthem Analog Synthesizer ist in den Formaten VST3, AU und AAX für MacOS und Windows verfügbar und benötigt keine UAD-Hardware bzw. Apollo, sondern arbeitet nativ. Zur Einführung kostet das Plug-in 149,- US-Dollar, der reguläre Preis beträgt 199,- US-Dollar.

Außerdem ist Anthem ab sofort in nativen Version von UAD Spark (Plug-in Bundle im Abo) enthalten.