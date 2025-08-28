ANZEIGE
Für kurze Zeit kostenlos: der LA-2A

28. August 2025
universal audio la2a sale

Anlässlich des Labor Days läutet Universal Audio ab heute und bis zum 01.09.2025 den Labor Day Flash Sale ein. Plug-ins von Universal Audio gibt es in diesem Zeitraum bereits ab 39,- US-Dollar. Zusätzlich gibt es vergünstigte Preise auf gewisse Bundles. Zusätzlich bietet das Unternehmen sein Universal Audio LA-2A Plug-in kostenlos an!

Der LA-2A gehört mit Sicherheit zu den bekanntesten Geräten aus dem Recording-Bereich. Mitte der 1960er-Jahre wurde der Optokompressor erstmals hergestellt, damals noch von der Firma Teletronix. Der Gründer von Universal Audio (damals noch UREI), Pill Putnam Sr., erkannte wohl recht schnell das Potenzial dieses Kompressors und erwarb die Recht an der Marke Teletronix.

Ein Grund für den Erfolg des LA-2A ist sicherlich die Reduzierung auf das Wesentliche, denn das Gerät besitzt neben Limit/Compress-Umschalter, dem Power On/Off-Schalter und einem Umschalter für das VU-Meter lediglich zwei Regler: Gain und Peak-Reduction. Dennoch lässt sich der LA-2A sehr flexibel einsetzen.

universal audio LA-2A

Auch in der Plug-in-Variante ist der LA-2A natürlich so simpel gehalten wie die Original-Hardware und kostet normalerweise 99,- US-Dollar. Bis zum 01.09.2025 könnt ihr dieses nun kostenlos herunterladen.

Und im Gegensatz zu früheren UAD-Plug-ins benötigt ihr für den Universal Audio LA-2A keine Hardware von Universal Audio. Das Plug-in lässt sich ohne Einschränkung unter macOS und Windows nutzen.

Weitere Informationen und den Download des LA-2A findet ihr hier.

