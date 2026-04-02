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Universal Audio Little Labs Voice of God, Plug-in

Mixing-Tool für satten Bass

2. April 2026

Universal Audio Little Labs Voice of God Plug-in am

Universal Audio Little Labs Voice of God Resonance Bass ist ein natives Plug-in, das sich ganz auf den Low-End-Bereich fokussiert. Es ist jedoch nicht nur für Bass geeignet, sondern kann auch bei Vocals punkten.

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Universal Audio Little Labs Voice of God – Resonance Bass

Das Plug-in ist die Software-Umsetzung des gleichnamigen Moduls für das API-500-Rack. Es gibt nur zwei Regler für die Frequenz und den Pegel. Der tatsächliche Effekt entsteht quasi im „Inneren“, da hier kein normaler EQ, sondern ein resonanzfähiges Filterband arbeitet. Somit wird das Originalsignal nicht einfach nur angehoben. Es entsteht dabei auch ein zusätzlicher Bereich.

Naheliegenderweise bietet sich die Anwendung für Bass-Drums, Bässe, Synthesizer und natürlich die TR-808 Kick an, um hier noch ein zusätzliches Pfund zu erzeugen.
Jedoch leistet das Plug-in auch in der Bearbeitung von Stimmen gute Dienste, damit diese in einem dichten Mix ihre Präsenz behalten. Ebenso kann auch Wärme und Abrundung von Sprechstimmen, etwa bei Podcasts, als positiver Effekt erzeugt werden.

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Das Plug-in für VST3, AU oder AAX (macOS, Windows) kann nativ oder mit einem Apollo-Interface genutzt werden. Universal Audio Little Labs Voice of God Resonance Bass kostet zur Einführung bis zu 30. April 2026 47,- Euro, danach 95,- Euro.

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der jim RED

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