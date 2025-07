@richard Quark, in der kostenlosen Version sind die Plugins doch gar nicht enthalten.

Sangeet möchte den Oxid Tape Recorder mit seiner Musik in seinem Logic hören, um zu entscheiden, ob er kauft. Die Frage war, ob das geht. Ja geht. Einfach 30 Tage Testversion von Luna Pro installieren und testen. Alle oben aufgelisteten Plugins sind als AU auch in anderen installierten DAWs verfügbar. Dann muss man sich selbst nur die Frage beantworten, ob einem das Gesamtpaket 217€ wert ist. Meiner Meinung nach ein ähnlicher Nobrainer wie es der Logic ist. Was man bei beiden für rund 200 Kröten bekommt ist der Hammer. Hier gehts aber noch weiter, weil die Plugins übergreifend funktionieren. Beim Logic funktioniert der Kram halt nur im Logic. Insofern ist das hier top. Selbst wenn ich die Plugins aus anderen Bundlekäufen bereits besäße, müsste ich die entsprechenden Expansions nochmal kaufen. Ist hier alles mit drin. Man bekommt hier eine DAW, die ihresgleichen sucht. Siehe Test von Jörg Hoffmann.

Und das läuft jetzt alles native. Wenn man die Geschichte von UA kennt und jahrelang dem Kram hinterhergesabbert hat, weil Plugins und Interfaces schlichtweg immer viel zu teuer waren, ist das hier jetzt hier echt unglaublich. Aber sie wollen anscheinend in den Massenmarkt, und hiermit werden sie es schaffen. Supersound für Alle! Geil!