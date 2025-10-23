ARA-Unterstützung und neue Instrumente/Effekte

Im Frühjahr 2020 stellte Universal Audio erstmals sein eigenes Recording System aka DAW vor. Mittlerweile sind mehr als 5 Jahre ins Land gezogen und LUNA hat schrittweise Updates und Verbesserungen erfahren. Ab heute ist nun Universal Audio LUNA 2.0 verfügbar und die UAD-Entwickler haben ihrer DAW einige neue Funktionen spendiert.

Universal Audio LUNA 2.0

Während beim Update auf Version 1.9 (siehe unten) vor allem die Sprachsteuerung von LUNA sowie einige KI-Tools im Vordergrund standen, hat Universal Audio LUNA 2.0 nun etliche Features spendiert, die sich viele Nutzer bereits zum Start des Recording Systems/DAW vor fünf Jahren gewünscht hätten.

Allen voran sei die Unterstützung von ARA genannt, die vor allem bei der Vocal-Bearbeitung einen klaren Vorteil bietet, und das lästige hin und her schalten zwischen verschiedenen Tools beendet.

Ein weiteres neues Feature ist die Nutzung von Hardware-Inserts. Analoge Geräte könnt ihr ab sofort in LUNA 2.0 wie ein Plug-in mischen – allerdings nur in der Pro-Version. Einfach einen Hardware-Insert auf eine beliebige Spur oder einen Bus hinzufügen, und LUNA Pro übernimmt automatisch das gesamte Routing und das Latenz-Management – so sollen Spuren auch ohne manuelle Einrichtung phasengleich und zeitlich abgestimmt laufen. Settings für bestimmtes Equipments lassen sich als Preset speichern, um sie auch in anderen Sessions nutzen zu können.

Ebenfalls nur für die PRO-User interessant: Universal Audio hat die Plug-in Palette von LUNA 2.0 PRO erweitert, so dass ab sofort die folgenden Instrumente und Effekte neu dazugehören:

Opal Morphing Synthesizer

Waterfall B3 Organ

Ravel Grand Piano

Verve Analog Machines

Teletronix LA-2A Tube Compressor

1176 FET Compressor

Fairchild Limiter Collection

Brigade Chorus

Studio D Chorus

Waterfall Rotary Speaker

Showtime ’64 Amp

Ruby ’63 Top Boost Amp

Woodrow ‘55 Instrument Amp

Darüber hinaus wird LUNA PRO nun auch mit den folgenden Tools ausgeliefert:

Celemony Melodyne essential

NoiseWorks DynAssist Lite

ChordAXE Lite

Vor wenigen Woche hatte Universal Audio das Volt 876 vorgestellt. Dieses Interface hat Universal Audio nun gekonnt in LUNA integriert, so dass u.a. die Funktionen Preamp Gain, Cue Mixe und Assistive Auto-Gain von LUNA 2.0 gesteuert werden können.

Und zu guter letzt hat Universal Audio im Update 1.9 eingeführte Funktion „Instrument Detection“ erweitert, so dass neben der automatischen Spur-Benennung, der Farbcodierung und der Warp-Modus-Auswahl auch visuelle Symbole zu jeder markierten Spur hinzugefügt werden. LUNA organisiert Sessions dabei mit klaren, erkennbaren Markierungen für Gesang, Schlagzeug, Gitarren und mehr.

Universal Audio LUNA 2.0 ist ab sofort kostenlos erhältlich, die PRO-Version kostet 129,- Euro.

Hier das Video zu Universal Audio LUNA 2.0:

Universal Audio LUNA 1.9

Eines der Highlights von Universal Audio LUNA 1.9 ist eine Voice Control, die es Nutzern erlaubt, ganz im „Hey Siri“- oder „Hey Google“-Stil, die DAW per Sprachkommando zu steuern. Die DAW hört auf „Hey LUNA“ und kann ab sofort Aufnahmen per Sprachsteuerung starten und stoppen.

Weitere Bearbeitungsschritte sind derzeit nicht möglich, aber vermutlich werden diese von den UAD-Entwicklern nach und nach erweitert.

Wichtig zu wissen: diese Sprachsteuerung funktioniert derzeit auch nur auf Apple Silicon Rechnern.

Ebenfalls neu ist die Funktion „Instrument Detection“. LUNA kann eingehende Audiosignale analysieren, ein gespieltes Instrument erkennen und daraufhin automatisch die Spur benennen und diese in einer vorgegebenen Farbe anzeigen

In eine ähnliche Richtung gehen die ebenfalls neuen Funktionen Tempo Listen, Detection und Extraction, wobei Universal Audio LUNA 1.9 hiermit zum einen automatisch das Tempo einer Audioaufnahme erkennen und das Metronom entsprechend einstellen kann, zum anderen auch automatisch eine Tempo Map erstellen kann, sofern es sich bei einer Aufnahme um eine Live Performance handelt und deren Tempo nicht exakt über die gesamte Länge konstant ist.

Das Update auf Universal Audio LUNA 1.9 ist für alle registrierten Nutzer kostenlos und ist sowohl für Windows als auch macOS erhältlich. Neben einer kostenlosen Version bietet Universal Audio mit LUNA Pro auch eine funktional erweiterte Version der Software an. Diese kostet 101,- Euro.

LUNA ist nicht an eine Hardware von Universal Audio gebunden, funktioniert also mit jedem x-beliebigen Core Audio- oder ASIO-Interface.

Weitere Informationen findet ihr hier.