ARA-Unterstützung und neue Instrumente/Effekte
Im Frühjahr 2020 stellte Universal Audio erstmals sein eigenes Recording System aka DAW vor. Mittlerweile sind mehr als 5 Jahre ins Land gezogen und LUNA hat schrittweise Updates und Verbesserungen erfahren. Ab heute ist nun Universal Audio LUNA 2.0 verfügbar und die UAD-Entwickler haben ihrer DAW einige neue Funktionen spendiert.
Inhaltsverzeichnis
Universal Audio LUNA 2.0
Während beim Update auf Version 1.9 (siehe unten) vor allem die Sprachsteuerung von LUNA sowie einige KI-Tools im Vordergrund standen, hat Universal Audio LUNA 2.0 nun etliche Features spendiert, die sich viele Nutzer bereits zum Start des Recording Systems/DAW vor fünf Jahren gewünscht hätten.
Allen voran sei die Unterstützung von ARA genannt, die vor allem bei der Vocal-Bearbeitung einen klaren Vorteil bietet, und das lästige hin und her schalten zwischen verschiedenen Tools beendet.
Ein weiteres neues Feature ist die Nutzung von Hardware-Inserts. Analoge Geräte könnt ihr ab sofort in LUNA 2.0 wie ein Plug-in mischen – allerdings nur in der Pro-Version. Einfach einen Hardware-Insert auf eine beliebige Spur oder einen Bus hinzufügen, und LUNA Pro übernimmt automatisch das gesamte Routing und das Latenz-Management – so sollen Spuren auch ohne manuelle Einrichtung phasengleich und zeitlich abgestimmt laufen. Settings für bestimmtes Equipments lassen sich als Preset speichern, um sie auch in anderen Sessions nutzen zu können.
Ebenfalls nur für die PRO-User interessant: Universal Audio hat die Plug-in Palette von LUNA 2.0 PRO erweitert, so dass ab sofort die folgenden Instrumente und Effekte neu dazugehören:
- Opal Morphing Synthesizer
- Waterfall B3 Organ
- Ravel Grand Piano
- Verve Analog Machines
- Teletronix LA-2A Tube Compressor
- 1176 FET Compressor
- Fairchild Limiter Collection
- Brigade Chorus
- Studio D Chorus
- Waterfall Rotary Speaker
- Showtime ’64 Amp
- Ruby ’63 Top Boost Amp
- Woodrow ‘55 Instrument Amp
Darüber hinaus wird LUNA PRO nun auch mit den folgenden Tools ausgeliefert:
- Celemony Melodyne essential
- NoiseWorks DynAssist Lite
- ChordAXE Lite
Vor wenigen Woche hatte Universal Audio das Volt 876 vorgestellt. Dieses Interface hat Universal Audio nun gekonnt in LUNA integriert, so dass u.a. die Funktionen Preamp Gain, Cue Mixe und Assistive Auto-Gain von LUNA 2.0 gesteuert werden können.
Und zu guter letzt hat Universal Audio im Update 1.9 eingeführte Funktion „Instrument Detection“ erweitert, so dass neben der automatischen Spur-Benennung, der Farbcodierung und der Warp-Modus-Auswahl auch visuelle Symbole zu jeder markierten Spur hinzugefügt werden. LUNA organisiert Sessions dabei mit klaren, erkennbaren Markierungen für Gesang, Schlagzeug, Gitarren und mehr.
Universal Audio LUNA 2.0 ist ab sofort kostenlos erhältlich, die PRO-Version kostet 129,- Euro.
Hier das Video zu Universal Audio LUNA 2.0:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Universal Audio LUNA 1.9
Eines der Highlights von Universal Audio LUNA 1.9 ist eine Voice Control, die es Nutzern erlaubt, ganz im „Hey Siri“- oder „Hey Google“-Stil, die DAW per Sprachkommando zu steuern. Die DAW hört auf „Hey LUNA“ und kann ab sofort Aufnahmen per Sprachsteuerung starten und stoppen.
Weitere Bearbeitungsschritte sind derzeit nicht möglich, aber vermutlich werden diese von den UAD-Entwicklern nach und nach erweitert.
Wichtig zu wissen: diese Sprachsteuerung funktioniert derzeit auch nur auf Apple Silicon Rechnern.
Ebenfalls neu ist die Funktion „Instrument Detection“. LUNA kann eingehende Audiosignale analysieren, ein gespieltes Instrument erkennen und daraufhin automatisch die Spur benennen und diese in einer vorgegebenen Farbe anzeigen
In eine ähnliche Richtung gehen die ebenfalls neuen Funktionen Tempo Listen, Detection und Extraction, wobei Universal Audio LUNA 1.9 hiermit zum einen automatisch das Tempo einer Audioaufnahme erkennen und das Metronom entsprechend einstellen kann, zum anderen auch automatisch eine Tempo Map erstellen kann, sofern es sich bei einer Aufnahme um eine Live Performance handelt und deren Tempo nicht exakt über die gesamte Länge konstant ist.
Das Update auf Universal Audio LUNA 1.9 ist für alle registrierten Nutzer kostenlos und ist sowohl für Windows als auch macOS erhältlich. Neben einer kostenlosen Version bietet Universal Audio mit LUNA Pro auch eine funktional erweiterte Version der Software an. Diese kostet 101,- Euro.
LUNA ist nicht an eine Hardware von Universal Audio gebunden, funktioniert also mit jedem x-beliebigen Core Audio- oder ASIO-Interface.
Weitere Informationen findet ihr hier.
Die hauen das inkl. dem Tape Oxide plug in einfach so raus? Ich hab mir daraufhin das Demo von dem Tape Dingens auf der UA site gegeben, ist ja gar nicht meine Musik, aber das klingt schon geil.
Ich frage mich gerade, wenn ich Luna lade Zugang zu dem Oxide auch in Logic habe….
@Sangeet Ich habe Luna geladen, kann aber keine UA Plugins in Ableton finden, es scheint das diese Exklusiv für Luna sind.
@Sangeet Doch geht, habe gestern mal Luna Pro installiert. Alle oben aufgelisteten Plugins, sind da, auch in allen anderen DAWs…klingen echt gut! 👍🏻 Und Luna gefällt mir auch sehr gut!
@padbell ja, aber „Luna pro“ ist do aufpreispflichtig? Es ging in der Frage ja um die kostenlose Version.
@richard Quark, in der kostenlosen Version sind die Plugins doch gar nicht enthalten.
Sangeet möchte den Oxid Tape Recorder mit seiner Musik in seinem Logic hören, um zu entscheiden, ob er kauft. Die Frage war, ob das geht. Ja geht. Einfach 30 Tage Testversion von Luna Pro installieren und testen. Alle oben aufgelisteten Plugins sind als AU auch in anderen installierten DAWs verfügbar. Dann muss man sich selbst nur die Frage beantworten, ob einem das Gesamtpaket 217€ wert ist. Meiner Meinung nach ein ähnlicher Nobrainer wie es der Logic ist. Was man bei beiden für rund 200 Kröten bekommt ist der Hammer. Hier gehts aber noch weiter, weil die Plugins übergreifend funktionieren. Beim Logic funktioniert der Kram halt nur im Logic. Insofern ist das hier top. Selbst wenn ich die Plugins aus anderen Bundlekäufen bereits besäße, müsste ich die entsprechenden Expansions nochmal kaufen. Ist hier alles mit drin. Man bekommt hier eine DAW, die ihresgleichen sucht. Siehe Test von Jörg Hoffmann.
Und das läuft jetzt alles native. Wenn man die Geschichte von UA kennt und jahrelang dem Kram hinterhergesabbert hat, weil Plugins und Interfaces schlichtweg immer viel zu teuer waren, ist das hier jetzt hier echt unglaublich. Aber sie wollen anscheinend in den Massenmarkt, und hiermit werden sie es schaffen. Supersound für Alle! Geil!
@padbell @padbell Was meinst du mit Gesamtpaket für 217,-€?
@richard Sorry, muss mich korrigieren…
„Die Free-Version enthält die Oxide Tape Expansion sowie das Shape Toolkit Instrument und den Arpeggiator ARP.“
Als Expansion werden die wohl in anderen DAWs nicht verfügbar sein.
@Sangeet Hi Sangeet, das hauen die einfach so mal eben raus. Coole DAW for free. Oxide nur als reales plugin in anderen DAW`s möglich.
Spirit Zonige Grüße aus HH 🚀
@am.syn Hey, hey. Ich habe noch nichts damit gemacht. Aber gestern mal geschaut welche UA plug ins in Logic auftauchen ;-)
Und du hast schon Erfahrung mit Luna?
Nach 3 Jahrzehnten Protracker, Cubase und Logic (chronologisch) macht ihr mich hier gerade mit Luna Pro wuschig. Das ist nicht fair…..
Ich möchte doch einfach in Ruhe Musik machen
Werde ich definitiv mal antesten! Finds auch gut, dass es etwas Konkurrenz gibt zu den gängigen DAWs, das treibt Innovation voran.
Seit kurzem von UAD für Windows freigeschaltet. Ist aber noch als Beta. Bugs inklusive.
Zum rumprobieren aber ganz nett.😂