ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Universal Audio LUNA 2.0, Recording System/DAW

ARA-Unterstützung und neue Instrumente/Effekte

23. Oktober 2025
Universal Audio LUNA 2.0, Recording System/DAW

Universal Audio LUNA 2.0, Recording System/DAW

Im Frühjahr 2020 stellte Universal Audio erstmals sein eigenes Recording System aka DAW vor. Mittlerweile sind mehr als 5 Jahre ins Land gezogen und LUNA hat schrittweise Updates und Verbesserungen erfahren. Ab heute ist nun Universal Audio LUNA 2.0 verfügbar und die UAD-Entwickler haben ihrer DAW einige neue Funktionen spendiert.

Inhaltsverzeichnis

ANZEIGE

Universal Audio LUNA 2.0

Während beim Update auf Version 1.9 (siehe unten) vor allem die Sprachsteuerung von LUNA sowie einige KI-Tools im Vordergrund standen, hat Universal Audio LUNA 2.0 nun etliche Features spendiert, die sich viele Nutzer bereits zum Start des Recording Systems/DAW vor fünf Jahren gewünscht hätten.

Allen voran sei die Unterstützung von ARA genannt, die vor allem bei der Vocal-Bearbeitung einen klaren Vorteil bietet, und das lästige hin und her schalten zwischen verschiedenen Tools beendet.

universal audio luna 2.0 ara

Ein weiteres neues Feature ist die Nutzung von Hardware-Inserts. Analoge Geräte könnt ihr ab sofort in LUNA 2.0 wie ein Plug-in mischen – allerdings nur in der Pro-Version. Einfach einen Hardware-Insert auf eine beliebige Spur oder einen Bus hinzufügen, und LUNA Pro übernimmt automatisch das gesamte Routing und das Latenz-Management – so sollen Spuren auch ohne manuelle Einrichtung phasengleich und zeitlich abgestimmt laufen. Settings für bestimmtes Equipments lassen sich als Preset speichern, um sie auch in anderen Sessions nutzen zu können.

universal audio luna 2.0 insert

Ebenfalls nur für die PRO-User interessant: Universal Audio hat die Plug-in Palette von LUNA 2.0 PRO erweitert, so dass ab sofort die folgenden Instrumente und Effekte neu dazugehören:

  • Opal Morphing Synthesizer
  • Waterfall B3 Organ
  • Ravel Grand Piano
  • Verve Analog Machines
  • Teletronix LA-2A Tube Compressor
  • 1176 FET Compressor
  • Fairchild Limiter Collection
  • Brigade Chorus
  • Studio D Chorus
  • Waterfall Rotary Speaker
  • Showtime ’64 Amp
  • Ruby ’63 Top Boost Amp
  • Woodrow ‘55 Instrument Amp

Darüber hinaus wird LUNA PRO nun auch mit den folgenden Tools ausgeliefert:

ANZEIGE
  • Celemony Melodyne essential
  • NoiseWorks DynAssist Lite
  • ChordAXE Lite

Vor wenigen Woche hatte Universal Audio das Volt 876 vorgestellt. Dieses Interface hat Universal Audio nun gekonnt in LUNA integriert, so dass u.a. die Funktionen Preamp Gain, Cue Mixe und Assistive Auto-Gain von LUNA 2.0 gesteuert werden können.

Und zu guter letzt hat Universal Audio im Update 1.9 eingeführte Funktion „Instrument Detection“ erweitert, so dass neben der automatischen Spur-Benennung, der Farbcodierung und der Warp-Modus-Auswahl auch visuelle Symbole zu jeder markierten Spur hinzugefügt werden. LUNA organisiert Sessions dabei mit klaren, erkennbaren Markierungen für Gesang, Schlagzeug, Gitarren und mehr.

Universal Audio LUNA 2.0 ist ab sofort kostenlos erhältlich, die PRO-Version kostet 129,- Euro.

Hier das Video zu Universal Audio LUNA 2.0:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Universal Audio LUNA 1.9

Eines der Highlights von Universal Audio LUNA 1.9 ist eine Voice Control, die es Nutzern erlaubt, ganz im „Hey Siri“- oder „Hey Google“-Stil, die DAW per Sprachkommando zu steuern. Die DAW hört auf „Hey LUNA“ und kann ab sofort Aufnahmen per Sprachsteuerung starten und stoppen.

Weitere Bearbeitungsschritte sind derzeit nicht möglich, aber vermutlich werden diese von den UAD-Entwicklern nach und nach erweitert.

Wichtig zu wissen: diese Sprachsteuerung funktioniert derzeit auch nur auf Apple Silicon Rechnern.

universal audio luna 1.9

Ebenfalls neu ist die Funktion „Instrument Detection“. LUNA kann eingehende Audiosignale analysieren, ein gespieltes Instrument erkennen und daraufhin automatisch die Spur benennen und diese in einer vorgegebenen Farbe anzeigen

universal audio luna 1.9 daw

In eine ähnliche Richtung gehen die ebenfalls neuen Funktionen Tempo Listen, Detection und Extraction, wobei Universal Audio LUNA 1.9 hiermit zum einen automatisch das Tempo einer Audioaufnahme erkennen und das Metronom entsprechend einstellen kann, zum anderen auch automatisch eine Tempo Map erstellen kann, sofern es sich bei einer Aufnahme um eine Live Performance handelt und deren Tempo nicht exakt über die gesamte Länge konstant ist.

universal audio luna 1.9

Das Update auf Universal Audio LUNA 1.9 ist für alle registrierten Nutzer kostenlos und ist sowohl für Windows als auch macOS erhältlich. Neben einer kostenlosen Version bietet Universal Audio mit LUNA Pro auch eine funktional erweiterte Version der Software an. Diese kostet 101,- Euro.

LUNA ist nicht an eine Hardware von Universal Audio gebunden, funktioniert also mit jedem x-beliebigen Core Audio- oder ASIO-Interface.

Weitere Informationen findet ihr hier.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Universal Audio LUNA Pro v2 Download
Universal Audio LUNA Pro v2 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
129,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Universal Audio Apollo e1x, e2m, Dante-Peripherie für die Bühne

Universal Audio Apollo e1x, e2m, Dante-Peripherie für die Bühne

18.03.2025 |0
Universal Audio 1176, kostenloses DAW-Plug-in

Universal Audio 1176, kostenloses DAW-Plug-in

14.02.2025 |1
Test: Universal Audio Apollo x6 Gen2, Thunderbolt-Audiointerface

Test: Universal Audio Apollo x6 Gen2, Thunderbolt-Audiointerface

06.01.2025 |20
Renoise 3.5, Tracker-DAW-Software

Renoise 3.5, Tracker-DAW-Software

10.07.2025 |1
LANDR Sampler, Sample-Player für die DAW

LANDR Sampler, Sample-Player für die DAW

13.05.2025 |15
Tracktion Dawesome HATE, Effekt-Plug-in mit Wavetables

Tracktion Dawesome HATE, Effekt-Plug-in mit Wavetables

13.03.2025 |9
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Sangeet

    Die hauen das inkl. dem Tape Oxide plug in einfach so raus? Ich hab mir daraufhin das Demo von dem Tape Dingens auf der UA site gegeben, ist ja gar nicht meine Musik, aber das klingt schon geil.
    Ich frage mich gerade, wenn ich Luna lade Zugang zu dem Oxide auch in Logic habe….

    • Profilbild
      frankste

      @Sangeet Ich habe Luna geladen, kann aber keine UA Plugins in Ableton finden, es scheint das diese Exklusiv für Luna sind.

    • Profilbild
      padbell

      @Sangeet Doch geht, habe gestern mal Luna Pro installiert. Alle oben aufgelisteten Plugins, sind da, auch in allen anderen DAWs…klingen echt gut! 👍🏻 Und Luna gefällt mir auch sehr gut!

      • Profilbild
        richard AHU

        @padbell ja, aber „Luna pro“ ist do aufpreispflichtig? Es ging in der Frage ja um die kostenlose Version.

        • Profilbild
          padbell

          @richard Quark, in der kostenlosen Version sind die Plugins doch gar nicht enthalten.
          Sangeet möchte den Oxid Tape Recorder mit seiner Musik in seinem Logic hören, um zu entscheiden, ob er kauft. Die Frage war, ob das geht. Ja geht. Einfach 30 Tage Testversion von Luna Pro installieren und testen. Alle oben aufgelisteten Plugins sind als AU auch in anderen installierten DAWs verfügbar. Dann muss man sich selbst nur die Frage beantworten, ob einem das Gesamtpaket 217€ wert ist. Meiner Meinung nach ein ähnlicher Nobrainer wie es der Logic ist. Was man bei beiden für rund 200 Kröten bekommt ist der Hammer. Hier gehts aber noch weiter, weil die Plugins übergreifend funktionieren. Beim Logic funktioniert der Kram halt nur im Logic. Insofern ist das hier top. Selbst wenn ich die Plugins aus anderen Bundlekäufen bereits besäße, müsste ich die entsprechenden Expansions nochmal kaufen. Ist hier alles mit drin. Man bekommt hier eine DAW, die ihresgleichen sucht. Siehe Test von Jörg Hoffmann.

          Und das läuft jetzt alles native. Wenn man die Geschichte von UA kennt und jahrelang dem Kram hinterhergesabbert hat, weil Plugins und Interfaces schlichtweg immer viel zu teuer waren, ist das hier jetzt hier echt unglaublich. Aber sie wollen anscheinend in den Massenmarkt, und hiermit werden sie es schaffen. Supersound für Alle! Geil!

        • Profilbild
          padbell

          @richard Sorry, muss mich korrigieren…
          „Die Free-Version enthält die Oxide Tape Expansion sowie das Shape Toolkit Instrument und den Arpeggiator ARP.“
          Als Expansion werden die wohl in anderen DAWs nicht verfügbar sein.

    • Profilbild
      am.syn

      @Sangeet Hi Sangeet, das hauen die einfach so mal eben raus. Coole DAW for free. Oxide nur als reales plugin in anderen DAW`s möglich.
      Spirit Zonige Grüße aus HH 🚀

      • Profilbild
        Sangeet

        @am.syn Hey, hey. Ich habe noch nichts damit gemacht. Aber gestern mal geschaut welche UA plug ins in Logic auftauchen ;-)
        Und du hast schon Erfahrung mit Luna?

  2. Profilbild
    AMAZONA Archiv

    Nach 3 Jahrzehnten Protracker, Cubase und Logic (chronologisch) macht ihr mich hier gerade mit Luna Pro wuschig. Das ist nicht fair…..
    Ich möchte doch einfach in Ruhe Musik machen

  3. Profilbild
    seebo

    Werde ich definitiv mal antesten! Finds auch gut, dass es etwas Konkurrenz gibt zu den gängigen DAWs, das treibt Innovation voran.

  4. Profilbild
    wiesel

    Seit kurzem von UAD für Windows freigeschaltet. Ist aber noch als Beta. Bugs inklusive.
    Zum rumprobieren aber ganz nett.😂

    5. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X