Jetzt gibt es den Synthesizer kostenlos!

Im November 2022 stieg Universal Audio in die Welt der Software-Synthesizer ein und präsentierte den Universal Audio PolyMAX Synth. Bereits mit der DAW LUNA stellten die US-Amerikaner ihre ersten Software-Instrumente vor und mittlerweile bietet die Firma zehn unterschiedlichste Instrumenten-Plug-ins an, vom erwähnten PolyMAX Synth über Pianos, einen Minimoog bis hin zu einer B3 Orgel.

Den PolyMAX Synth bietet Universal Audio nun bis einschließlich 30.06.2025 kostenlos an.

ANZEIGE

Universal Audio PolyMAX Synth

Beim PolyMAX Synthesizer handelt es sich um einen subtraktiven Synthesizer, der euch Sounds im Stile der großen polyphonen analogen Synthesizer bietet.

Der Universal Audio PolyMAX bietet zwei synchronisierbare Oszillatoren, Multimode-Filter, einen Mixer mit Rauschgenerator sowie ADSR-Hüllkurve für Lautstärke und Modulation. Darüber hinaus gehören ein synchronisierbarer LFO und eine große Effektsektion zur Ausstattung hinzu. Weitere Informationen und den Download findet ihr direkt auf der Website von Universal Audio.

Der Universal Audio PolyMAX lässt sich nativ, und damit ohne zusätzliche UAD-Hardware, unter macOS und Windows einsetzen. Dabei werden die Betriebssysteme ab macOS 10.15 Catalina (oder neuer) und Windows 10 (oder neuer) unterstützt.

Hier das Video zum Universal Audio PolyMAX Synthesizer:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier unsere Original-News vom 09.11.2022

ANZEIGE

Universal Audio bietet ein Update für seine UAD Software an. Version 10.2. ist nicht nur für Freunde von Hall-Effekten & Co. interessant, denn mit dem Update 10.2 gibt es auch Neuerungen für UAD Spark User. Und mit Universal Audio PolyMAX erstmals einen polyphonen Software-Synthesizer an.

Universal Audio UAD 10.2, Update mit Synthesizer & Hall

Bis vor einigen Monaten kannte man Universal Audio vor allem aufgrund der hochwertigen Outboard-Hardware, den Apollo Audiointerfaces und natürlich die auf dem hauseigenen DSP-System beruhenden Plug-ins, die vorwiegend bekannte Recording-Klassiker nachbilden. Mit der Einführung der DAW LUNA sowie dem Abonnement-Dienst Spark hat Universal Audio sein Repertoire aber deutlich erweitert und bietet mittlerweile auch Software-Instrumente an. Mit dem heute vorgestellten Universal Audio PolyMAX bieten die US-Amerikaner nun auch einen virtuell-analogen Synthesizer an.

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich hierbei um einen polyphonen Synthesizer. Er bietet zwei Oszillatoren sowie einen Rauschgenerator, Multimode-Filter und eine interessante Modulationsmatrix mit zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren und LFO. Hinzu gesellen sich diverse Effekte, ein Arpeggiator und ein Unisono-Modus. PolyMAX lässt sich unabhängig von UAD Hardware nutzen, ein Apollo-Interface oder ein Satellite DSP-System ist entsprechend nicht notwendig. Der Software-Synthesizer wird ausschließlich auf der CPU des Computers berechnet.

Der UAD PolyMAX Synthesizer ist ab sofort zum Preis von 199,- Euro erhältlich.

Universal Audio Hitsville Reverb Chambers

Als zweite Neuheit gibt es von Universal Audio nun den Hall der Hitsville Studios. Zwei Hallkammern aus dem Studiokomplex, der vor allem in Verbindung mit den Motown-Größen Stevie Wonder, den Supremes und Marvin Gaye gebracht wird, erlauben die detaillierte Nachbildung. Das Plug-in ist intuitive aufgebaut, so dass schnell zwischen den passenden Mikrofonen und Lautsprechern umgeschaltet werden kann, um den passenden Motown-Sound zu erzielen.

Hier das offizielle Video zum Hitsville Reverb Chambers Plug-in:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Hitsville Reverb Chambers Plug-in gibt es ab sofort zum Preis von 349,- Euro.

Universal Audio C-Suite C-Axe Guitar Noise Surpressor

Ebenfalls zum Preis von 349,- Euro bietet Universal Audio ein neues Plug-in aus seiner C-Suite-Reihe an. Hiermit lassen sich unerwünschte Brummgeräusche oder Rauschen aus Gitarrenspuren entfernen. In Echtzeit lassen sich hiermit tolle Ergebnisse erzielen, wie das folgende Video zeigt:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Universal Audio 10.2. ist für macOS 10.15 (oder neuer) und Windows 10 (oder neuer) erhältlich. Weitere Informationen zum Abonnement-Service Spark findet ihr hier.