Der UAD 610 Preamp - jetzt kostenlos erhältlich!

In den letzten Monaten hat Universal Audio immer wieder mal Plug-ins kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ab sofort gesellt sich die Universal Audio UA 610 Tube Preamp & EQ Collection hinzu – diese ist bis zum 28.02.2026 kostenlos erhältlich.

Universal Audio UA 610 Tube Preamp & EQ Collection

Die Plug-in-Collection UA 610 Tube Preamp & EQ basiert auf den gleichnamigen Hardware-Preamps von Universal Audio, wobei der Hersteller dabei beide Varianten, also 610-A und 610-B, zur Verfügung stellt.

Laut Entwickler hat man für das Plug-in alle Bauteile des UA 610 analysiert und nachgebildet, vom Röhrenvorverstärker über Übertrager bis hin zum Equalizer-Sektion. Hier das offizielle Video dazu:

Bisher war die UA 610 Tube Preamp & EQ Collection nur exklusiv in Kombination mit einem Apollo-Interface erhältlich. Das hat sich nun geändert, so dass das Plug-in auch nativ und ohne UAD-Dongle nutzbar ist.

Einsetzen könnt ihr das Plug-in unter macOS/Windows und es steht in den Formaten VST, VST3, AU und AAX zur Verfügung. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.