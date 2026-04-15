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Universal Audio UAD Explore FREE, Plug-in-Bundle

Kostenlose Plug-ins von UAD

15. April 2026
universal audio uad explore free plug in bundle

Universal Audio UAD Explore FREE, Plug-in-Bundle

Kostenlose Plug-ins für alle gängigen DAWs gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Das zeigen auch unsere vielfältigen Artikel zu diesem Thema, bei denen wir euch solche Plug-ins regelmäßig übersichtlich präsentieren. Auch viele große Hersteller bieten einige ihrer Plug-ins mittlerweile kostenlos an, so auch ab sofort UAD, die mit ihrem Universal Audio UAD Explore FREE Bundle acht Plug-ins plus die hauseigene DAW in einem Paket kostenlos anbieten.

Universal Audio UAD Explore FREE

Früher konnte man die Plug-ins von Universal Audio nur nutzen, wenn man ein Hardware-Gerät des Herstellers – Audiointerface oder spezielle DSP-Systeme – besaß. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, da Universal Audio viele seiner Plug-ins mittlerweile im nativ nutzbaren Spark-Abonnement anbietet.

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Mit dem Universal Audio UAD Explore FREE ist ab sofort ein kostenlos nutzbares Plug-in-Bundle erhältlich, das acht Plug-ins des Herstellers sowie die von Universal Audio entwickelte DAW LUNA enthält. Erhältlich ist das Bundle für Mac und PC und umfasst die folgenden Plug-ins:

  • UA 1176 Classic FET Compressor
  • Teletronix LA-2A Tube Compressor
  • UA 610 Tube Preamp & EQ Collection
  • Pure Plate Reverb
  • Vibe Analog Machines Essentials
  • Showtime ’64 Tube Amp
  • Century Tube Channel Strip
  • PolyMAX Synth
  • LUNA Digital Audio Workstation

UAD LUNA 20_studio2

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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