Kostenlose Plug-ins von UAD

Kostenlose Plug-ins für alle gängigen DAWs gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Das zeigen auch unsere vielfältigen Artikel zu diesem Thema, bei denen wir euch solche Plug-ins regelmäßig übersichtlich präsentieren. Auch viele große Hersteller bieten einige ihrer Plug-ins mittlerweile kostenlos an, so auch ab sofort UAD, die mit ihrem Universal Audio UAD Explore FREE Bundle acht Plug-ins plus die hauseigene DAW in einem Paket kostenlos anbieten.

Universal Audio UAD Explore FREE

Früher konnte man die Plug-ins von Universal Audio nur nutzen, wenn man ein Hardware-Gerät des Herstellers – Audiointerface oder spezielle DSP-Systeme – besaß. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, da Universal Audio viele seiner Plug-ins mittlerweile im nativ nutzbaren Spark-Abonnement anbietet.

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Mit dem Universal Audio UAD Explore FREE ist ab sofort ein kostenlos nutzbares Plug-in-Bundle erhältlich, das acht Plug-ins des Herstellers sowie die von Universal Audio entwickelte DAW LUNA enthält. Erhältlich ist das Bundle für Mac und PC und umfasst die folgenden Plug-ins: