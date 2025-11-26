ANZEIGE
Universal Audio UAFX 2.0, Firmwareupdate für Effektgeräte

Kostenloses Update mit besserem MIDI und mehr

26. November 2025
Universal Audio UAFX 2.0

Universal Audio UAFX 2.0

Mit dem neuen UAFX 2.0 Firmware-Update stellt Universal Audio die jüngste Evolutionsstufe seiner Effekt- und Amp-Modeling-Pedale vor. Das Update richtet sich an alle aktuellen Nutzer der UAFX-Dual-Footswitch-Serie und erweitert die Geräte um Funktionen, die bislang nur über externe Workarounds möglich waren.

Universal Audio UAFX Dream '65
Universal Audio UAFX Dream '65
Kundenbewertung:
(149)
349,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Golden Reverberator
Universal Audio UAFX Golden Reverberator
Kundenbewertung:
(85)
355,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Knuckles
Universal Audio UAFX Knuckles
Kundenbewertung:
(10)
355,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Lion 68 Super Lead Amp
Universal Audio UAFX Lion 68 Super Lead Amp
Kundenbewertung:
(54)
355,00€ Thomann

Universal Audio UAFX 2.0 im Detail

Die UAFX-Pedale selbst sind bekannt für ihr authentisches Analog-Modeling und die Kombination aus zwei Fußschaltern, übersichtlicher Bedienung und Studioqualität im Pedalformat. Die Geräte liefern detailreiche Sounds mit präzisem Ansprechverhalten, egal ob Amp-Emulator, Effekt, oder Speaker Simulation, wobei die App-Anbindung bereits bisher tiefgehende Klanggestaltung erlaubte. Aber Nutzer klagten oft über abbrechende Bluetooth-Verbindungen, oder die eingeschränkte MIDI-Funktionalität.

Universal Audio UAFX 2.0

Mit UAFX 2.0 erhört Universal Audio nun die Wünsche der Community  und erweitert die Effekt-Reihe um eine bedeutend umfangreichere USB-MIDI-Konnektivität, die erstmals vollständige Einbindung in MIDI-Rigs ermöglicht. Über das rückseitige USB-MIDI-Interface lassen sich bis zu 128 Presets schalten, BPM-Clock-Signale senden (bei Astra, Galaxy, Del-Verb und Starlight verfügbar) und Parameter in Echtzeit per Expression Pedal steuern. Besonders für Live-Setups eröffnet das eine neue Ebene an Flexibilität. In der Open-Beta stehen zudem erweiterte MIDI-CC-Kontrollen zur Verfügung.

UAFX 2.0 Mehr MIDI-Funktionalität

Mehr MIDI-Funktionalität

Universal Audio UAFX Ruby '63
Universal Audio UAFX Ruby '63
Kundenbewertung:
(61)
355,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Del-Verb Ambience Compan.
Universal Audio UAFX Del-Verb Ambience Compan.
Kundenbewertung:
(27)
299,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Enigmatic '82 Overdrive
Universal Audio UAFX Enigmatic '82 Overdrive
Kundenbewertung:
(9)
355,00€ Thomann
Universal Audio UAFX OX Stomp Dynamic Speaker
Universal Audio UAFX OX Stomp Dynamic Speaker
Kundenbewertung:
(30)
349,00€ Thomann

Darüber hinaus bringt das Update erweiterte Preset- und Fußschalter-Modi für die UAFX-Amp-Emulatoren, sprich Lion, Dream, Ruby, Woodrow, Anti, Enigmatic und Knuckles. Nutzer können nun vier User-Presets direkt am Pedal abrufen und per Performance-Modus effizient zwischen verschiedenen Amp-Sounds wechseln.

Universal Audio UAFX 2.0 bessere App-Verbindung

Bessere App-Verbindung

Auch die Verbindung zur UAFX Control App wurde überarbeitet. Das Update verbessert die Bluetooth-Stabilität grundlegend und ergänzt eine zuverlässige, kabelgebundene USB-to-Mobile-Option für iOS und Android. Damit lässt sich das Pedal-Setup sowohl drahtlos als auch per Direktverkabelung verwalten.

Universal Audio UAFX Starlight Echo Station
Universal Audio UAFX Starlight Echo Station
Kundenbewertung:
(32)
355,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Galaxy '74 Tape Echo Rev.
Universal Audio UAFX Galaxy '74 Tape Echo Rev.
Kundenbewertung:
(10)
299,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Astra Modulation Machine
Universal Audio UAFX Astra Modulation Machine
Kundenbewertung:
(18)
313,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Max Preamp & Dual Comp.
Universal Audio UAFX Max Preamp & Dual Comp.
Kundenbewertung:
(24)
299,00€ Thomann
Universal Audio UAFX Woodrow '55
Universal Audio UAFX Woodrow '55
Kundenbewertung:
(20)
355,00€ Thomann

Preis und Verfügbarkeit

Bei UAFX 2.0 handelt es sich um ein kostenloses Update, welches ab sofort über die UA Connect App zum Download bereitsteht.

Links

