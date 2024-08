Eddie as Eddie can be

Das UAFX ANTI 1992 von Universal Audio bringt den legendären Sound des Peavey 5150 ins Pedalformat der UAFX Pedalamps.

Die Pedalamps der Firma Universal Audio sind schon kleine Biester. Wer solch ein Teil mal vor den Füßen hatte, wird angesichts des Preis-Leistungs-Verhältnisses ins Schwärmen geraten, bilden die kleinen Kisten doch die Sounds der originalen Vorbilder extrem detailgetreu nach. Das Woodrow ’55 und das Ruby ’63 Pedal haben gezeigt, dass UA durchaus weiß, wo die Wurst wächst!

Universal Audio UAFX ANTI 1992 High Gain Amp

Mit dem UAFX ANTI 1992 bringt Universal Audio nun also einen der populärsten Verstärker der harten Rocker in ein durchaus transportables Format. Der Peavey 5150, einst von Eddie Van Halen zusammen mit Peavey entwickelt und vermarktet, ist ein knallharter Vertreter des Rock und Metal, viele Größen der Szene setzen auf diesen Röhrenboliden, um ihren Sound zu erzeugen. Nachdem Eddie und Peavey ihre Zusammenarbeit im Jahr 2004 beendet hatten, baute Peavey den Amp übrigens unter dem Namen 6505 weiter und so ist er auch heute noch erhältlich.

Neben dem 5150 ist in dem kleinen Monster übrigens noch mehr versteckt, sechs Cabinet- und Mikrofon-Kombinationen stehen bereit, dazu gibt es eine Tube Screamer-Simulation, mit der man den Amp neben seinen brachialen Distortionfähigkeiten zusätzlich anblasen kann.

Ein Noise Gate ist sinnvollerweise auch mit dabei, mehrere Boost-Optionen stehen ebenfalls zur Verfügung. Detaillierter steuerbar ist der Soundriese über die UAFX Mobile App, hier kann man die von Profis programmierten Presets noch bearbeiten und für den eigenen Geschmack tweaken.

Mit 429 € Straßenpreis ist das UAFX ANTI 1992 wahrlich kein Schnäppchen, aber wer genau diesen Sound des beliebten 5150 sucht, kann sich den Erwerb des Topteils dann vielleicht sparen und für den Rest des gesparten Geldes endlich doch mal neue Socken stricken lassen oder die offenen Mietzahlungen überweisen.

Die Demovideos lassen es erahnen, das UAFX ANTI 1992 Pedal macht, wofür es geschaffen wurde. brachiale Distortion, die markerschütternde Riffs und durchsetzungsstark Leads erzeugen kann. Übrigens ist der 5150 nicht nur bei Death-, Doom-, und Black Metallern angesagt, auch im Classicrock gibt es reichlich Kollegen, die solch ein Aggregat für sich entdeckt haben. Also hört mal rein, könnte sein, dass euch das Pedal erschreckend gut gefällt.

