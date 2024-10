Universal Audio UAFX Knuckles

UAFX Knuckles - Rectifier to go

Das UAFX Knuckles Pedal bringt den legendären Sound des Dual Rectifiers aufs Pedalboard und das in gewohnter UAFX-Qualität.

Na die trauen sich was! Ist doch der Dual Rectifier einer der ikonischsten Amps der jüngeren Rockgeschichte. Der Fußabdruck, den dieser Amp in der Alternative, Rock und Metal-Szene hinterlassen hat, ist einer Bigfoot-Legende würdig und um so gespannter dürfen wir sein, ob es Universal Audio mit dem UAFX Knuckles geschafft hat, ebendiesen Sound zu rekreieren. Die Latte liegt hoch!

ANZEIGE

UAFX Knuckles – Rectifier für die Hosentasche

Im mittlerweile schon gewohnten Format der Amp-Pedal, in denen auch die bereits bekannten Pedale wie das Lion ’68 Super Lead Amp-Pedal oder das Dream ’65 Reverb Amplifier-Pedal erschienen sind, präsentiert sich hier das UAFX Knuckles in edlem Silbergrau.

Sechs Regler, fünf davon mit Doppelfunktion, erledigen die Sound- und Lautstärkeeinstellungen. Ein paar Miniswitches erlauben es, unterschiedliche Boxen- und Mikrofonsimulationen aufzurufen. Insgesamt sechs Kombinationen stehen zur Verfügung, eine 4 × 12 Marshall Box mit Vintage 30 Speakern, eine 4 × 12 Oversized Box, ebenfalls mit Vintage 30 bestückt sowie eine 4 × 12 Marshall Box mit Celestion 75 Speaker.

Drei Bonus Cabs (2 × 12 EV12, 4 × 12 Celestion 80, 4 × 12 Brown) gibt es über die Mobile App dazu. Überhaupt ist die Mobile App eine sinnvolle Erweiterung, denn hier können verborgene Optionen genutzt werden, auf die man am Pedal allein keinen Zugriff hat. So können zum Beispiel die virtuellen Röhren ausgetauscht und ein paar Presets bekannter Gitarristen geladen werden.

Drei Grundsounds des Rectifiers stellt das Knuckles bereit, green, orange und red. Als kleines Zückerchen obendrauf gibt es eine Tubescreamer-Schaltung dazu, dessen Funktionen über die 2nd-Funktion der Regler gesteuert werden.

Der Sound im Demovideo überzeugt, vor allem der großartige Kfir Ochaion schießt mal wieder den Vogel ab! 429 € soll das Pedal kosten. Das ist sicherlich kein Schnäppchen, aber angesichts der gebotenen Qualität und der Tatsache, dass das UAFX Knuckles möglicherweise die einzige Soundzentrale auf dem Board ist, geht der Preis voll in Ordnung. Das Pedal ist bereits lieferbar und wartet darauf, von euch und von mir getestet zu werden. Im dritten der verlinkten Videos gibt’s einen interessanten Vergleich zu Enigma und Anti, beide ebenfalls von UAFX.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren