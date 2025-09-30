Volt 876 - jetzt mit 8 Preamps & Kompressoren

Nachdem Universal Audio im Rahmen seine Volt-Serie bereits länger die kleineren Audiointerfaces Volt 1 bis Volt 4 bzw. 476 anbietet, kommt mit dem Universal Audio Volt 876 nun auch ein größer dimensioniertes Interface auf den Markt.

Universal Audio Volt 876

Das neue Universal Audio Volt 876 ist ein 32 Bit/192 kHz Interface, das mit acht Vorverstärkern und Kompressoren ausgestattet ist, also das Konzept und die Idee der 76er-Interfaces aus der gleichnamigen Serie fortführt. Ein Highlight scheint der umschaltbare Vintage-Mode zu sein, der je nach Eingangsquelle und klanglicher Vorstellung gewählt werden kann.

Zwei der insgesamt acht Combo-Eingänge befinden sich auf der Frontseite des 19-Zoll-Interfaces und diese können auf HiZ umgeschaltet werden. Die restlichen sechs Eingänge, sowie die insgesamt acht Line-Ausgänge, zwei ADAT-Ports, WordClock- Ein- und Ausgang, MIDI In und Out, USB-C-Anschluss und Kaltgerätebuchse befinden sich auf der Rückseite des Geräts.

Die Frontseite des Universal Audio Volt 876 wartet mit allerhand Bedienelementen und LED-Meter auf. Neben den zwei erwähnten Combo-Buchsen bietet das Volt 876 u.a. zwei größere Drehregler (samt LED-Ring) für Gain und die Ausgagslautstärke, Buttons zur Umschalten des Vintage-Mode und zur Einstellung der Kompressoren, 48V- und Phasenumkehr-Taste, LED-Meter für alle acht Kanäle, zwei regelbare Kopfhörerausgänge und Power On/Off-Schalter.

Über die zugehörige UAD Console App hat man Zugriff auf einen Auto-Gain-Assistenten, komplette Recall-Möglichkeiten für alle Einstellungen der frontseitigen Regler, sowie zwei Cue Mixes samt Talkback.

Wem die acht Kanäle des Volt 876 nicht ausreichen, der kann bis zu drei Interfaces kombinieren, oder natürlich über ADAT weiteres Equipment zum Setup hinzufügen.

Zum Lieferumfang des Universal Audio Volt 876 gehört die hauseigene LUNA DAW sowie eine Vielzahl an UAD Plug-ins, darunter der PolyMax Synth, Teletronix LA-2A und UA 1176, Pultec EQs, Showtime 64 Guitar Amp uvm. Da das Volt 876 offensichtlich über keinen DSP verfügt, wird es sich hierbei jeweils um die nativ nutzbaren Plug-ins handeln.

Ab Oktober wird das Universal Audio Volt 876 im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 999,- Euro.