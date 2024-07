Universal Music MicDrop, DAW-Plug-in für KI-Vocals

Erstellung eigener KI-Vocal-Modelle

Vor einigen Wochen haben wir über die Allianz von Roland, der Universal Music Group sowie weiteren Vertretern der Musikinstrumentenbranche berichtet. Nun stellt Universal Music zusammen mit der Firma SoundLabs ein Plug-in vor: Universal Music MicDrop.

Universal Music MicDrop

Die strategische Partnerschaft zwischen Universal Music und SoundLabs soll es den Künstlern und Produzenten der Universal Music Group ermöglichen, eigene KI-Vocal-Modelle ihrer Stimmen zu erstellen. Die eigenen „Stimmen“ der Künstler werden für das Training des KI-Plug-ins genutzt und können später von den Künstlern genutzt werden. Wichtig daran: die Kontrolle über die Eigentumsrechte bleibt bei den Künstlern! Inwiefern Universal Music daran beteiligt ist und wird, lässt sich aus der offiziellen Meldung dazu nicht herauslesen.

ANZEIGE

MicDrop soll diesen Sommer auf den Markt kommen und es handelt sich hierbei um ein Echtzeit-Plug-in (AU, VST3, AAX), das mit allen gängigen DAWs kompatibel ist. Es gibt Künstlern und Produzenten wie gesagt die Möglichkeit benutzerdefinierte Stimmmodelle zu erstellen, die exklusiv von den Künstlern genutzt werden können und nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind. Laut den Entwicklern gehören Einsatzgebiete wie das Singen in anderen Sprachen, Duette mit jüngeren Ichs der Künstler oder die Wiederherstellung unvollkommene Gesangsaufnahmen zu den potenziellen Möglichkeiten dieser KI-Modelle. Ist das ein passendes Modell für die Zukunft?

ANZEIGE

Hinter der Firma SoundLabs steckt der bereits für einen Grammy nominierten Produzent, Komponist und Software-Entwickler BT. Dieser hat in seiner Karriere bereits für namhafte Künstler wie David Bowie, Madonna, Sting, Death Cab for Cutie, Peter Gabriel und Seal gearbeitet. Außerdem hat er die Musik zu Filmen wie Monster und The Fast and the Furious geschrieben. Als Software-Entwickler hat BT u.a. Audio-Plugins wie Stutter Edit, BreakTweaker (iZotope), Polaris und Phobos (Spitfire Audio) entwickelt.