Studiotisch für Masterkeyboard und 19-Zoll-Equipment

So ein richtiger Studiotisch ist schon etwas Feines. Zwar liegt der Fokus, vor allem bei Einsteigern, am Anfang der Karriere definitiv nicht darauf, sich als allererstes einen schicken Tisch ins Home- oder Tonstudio zu stellen, denn da gibt es zunächst deutlich wichtigeres Equipment, was auf der Anschaffungsliste weiter oben steht. Doch mit der Zeit (und evtl. dem Alter) wünscht man sich dann doch etwas Anderes und vielleicht auch etwas Hochwertigeres. Evrl. könnte der neue Studiotisch Unterlass KEY88 TOPRACK hierfür in Frage kommen. Hier die wichtigsten Informationen dazu.

Unterlass KEY88 TOPRACK

Zunächst der Verweis auf unseren großen Übersichtsartikel zu den verschiedensten Studiotischen. Dort findet ihr allerhand Modelle, von günstig bis richtig teuer:

ANZEIGE

Die österreichische Firma Unterlass stellt bereits seit vielen Jahren hochwertige Studiomöbel her und im Verlauf des Jahre hat sich das Angebot stetig vergrößert. Mit dem Unterlass KEY88 TOPRACK kommt nun ein Tisch dazu, der laut Hersteller eine „kreativitätsfördernde Kombination aus Ergonomie, Flexibilität und Präzision anstrebt“.

Zunächst einmal bietet der KEY88 TOPRACK Platz für ein 88-Tasten-Masterkeyboard. Die ausziehbare Tastaturschublade lässt sich maximal 370 mm ausziehen und bietet acht Ausziehstufen (95, 108, 121, 134, 147, 160, 173 und 186 mm), an denen der Tastaturzug jeweils einrastet. Das Keyboard findet auf einer 2 mm dicken Stahlablage Platz.

Auch wenn viele Nutzer heutzutage nicht mehr all zu viel Outboard-Equipment besitzen und nutzen, finden sich in vielen Tonstudios zumindest ein paar 19-Zoll-Geräte, seien es Audiointerfaces, der Lieblings-Preamp oder Dynamikprozessoren und Effektgeräte. Hierfür bietet der KEY88 TOPRACK Tisch zwei Racks. Je nach Positionierung der Racks lassen sich hier auf zwei (schräger Einbau) oder drei (flacher Einbau) Höheneinheiten Geräte unterbringen. Die beiden Racks können unabhängig voneinander im bzw. am Tisch montiert werden. Sollte man sich für einen schrägen Einbau entscheiden, steht immer noch 1 HE Rackplatz (im verborgenen Bereich über dem Kabelkanal) für Steckdosenleisten oder ähnliche Geräte zur Verfügung steht.

ANZEIGE

Zur Ausstattung des Studiotisch gehören außerdem zwei Kabelwannen, die in drei verschiedenen Positionen montiert werden können. An der Rückseite der Tischplatte befinden sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite dedizierte Kabelauslässe, während die Tastaturkabel zusätzlich durch die Querstange direkt in den Kabelkanal geführt werden, um einen übersichtlichen Arbeitsbereich zu gewährleisten.

Mit mehr als 30 Farboptionen – einschließlich verschiedener Pulverbeschichtungen und einer Vielzahl von Tischplatten- und Beinoberflächen – kann der Unterlass KEY88 TOPRACK Studiotisch nahezu vollständig frei gestaltet werden. Die 22 mm dicke Tischplatte und die 38 mm dicken Beine sind aus pulverbeschichtetem MDF gefertigt. Darüber hinaus sind für die Tischplatte und die Beine auch Echtholzfurniere erhältlich.

Der Tisch misst insgesamt 1.650 x 875 x 784 mm (L x B x H) und kann eine maximale Tastaturlänge von 1.495 mm aufnehmen. Wer mehr Platz im Rack benötigt, kann bei Unterlass ein 16U, 19″-Erweiterungskit oder ein 16U 19″-Standalone-Rack an einer und/oder beiden Seiten hinzufügen. Optional sind auch Nahfeld-Desktop-Monitorregale erhältlich.

Der Unterlass KEY88 TOPRACK ist ab sofort zum Preis von 1.992,- Euro erhältlich.