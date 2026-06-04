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Unusable Engineering Curves & Membranes, Synthesizer Plug-in

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Bézier-Oszillator & Membrane-Filter

4. Juni 2026

Unusable Engineering Curves & Membranes Synthesizer Plug-in am

Unusable Engineering Curves & Membranes ist ein Synthesizer Plug-in, das zwar minimalistisch konzipiert ist, das aber mit besonderen Features ausgleicht. Bislang waren die Plug-ins des Herstellers nur für macOS verfügbar, ab jetzt sind aber auch die Windows-Versionen erhältlich.

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Unusable Engineering Curves & Membranes

Synthesizer mit nur einem Oszillator waren ein Kompromiss der Analog-Ära, um günstigere Geräte anbieten zu können. In der Software-Welt ist diese Überlegung eigentlich sinnfrei. Doch der Entwickler hinter dem Plug-in mag die alten 1-OSC-Synths und habt deshalb das Plug-in in diesem Sinne entwickelt. Curves & Membranes hat jedoch einen ungewöhnlichen Oszillator und auch das Filter lässt sich nicht mit herkömmlichen Konzepten vergleichen.

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Der Oszillator basiert auf einer zyklischen Bézierkurve, die sich völlig frei gestalten lässt. Mit vier sogenannten Handles kann die Kurve beliebig gestaltet werden. Diese vier Handles lassen sich einzeln oder gemeinsam über einen zentralen Midpoint manuell und auch mithilfe von Orbital-Modulatoren gezielt steuern
Zusätzlich ist mit Clipping und Wavefolding eine Verzerrung des Signals möglich.

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In acht Slots können die erstellten Bézierkurven abgelegt als Presets werden. Zwischen den Slots kann gemorpht oder in Stil von Wavesequencing gewechselt werden. Mit all diesen Optionen kann bereits auf der Oszillatorebene ein sehr komplexes und lebendiges Signal erzeugt werden.

Das Filter arbeitet mit 32 parallelen „Membranen“, die als Aktuatorpunkte für Tief-, Band- und Hochpass dienen, wobei Dämpfung, Spannung, Breite, Betonung und Keyboard-Tracking die Reaktion der Membranen beeinflussen. Bei hoher Dämpfung klingt das Filter eher wie gewohnt, bei geringer oder gar keiner Dämpfung „zittern“ nach jeder Anregung die Membranen und erzeugen so einen Eigencharakter des Filters.

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Unusable Engineering Curves & Membranes ist ein Synthesizer für Klangforscher, die jenseits von VCO, Ladder-Filter und LFO-Modulation mit den Möglichkeiten experimentieren wollen. Das Plug-in ist in den Formaten AU und VST3 (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt 59,- Euro.
Curves & Membranes ist auch in den Bundles Scientist Suite für 79,- Euro und Full Suite für 99,- Euro enthalten.

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Preis

  • 59,- Euro

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der jim RED

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