Additive Synthese mit Tricks

Unusable Engineering Partials & Discrepancies ist das zweite Synthesizer Plug-in des Entwicklers. Hier dreht sich alles um additive Synthese, die die bei diesem Thema zu erwartenden Funktionen mit ein paar Überraschungen würzt.

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Unusable Engineering Partials & Discrepancies

Partials & Discrepancies ist ein achtstimmiger Synthesizer. Jede Stimme besitzt einen Oszillator, der bis zu 128 Partials (Obertöne) generieren kann. Diese Partials werden mit einer aus sieben justierbaren Ankerpunkten bestehenden Kurve geformt, die auch die Phasenlage in Teilbereichen invertieren kann.

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Für den Obertongehalt sind sechs Funktionen zuständig. Drei davon bestimmen den harmonischen Teil, während die anderen drei Funktionen für disharmonische Elemente zuständig sind.

Unterschiedlich eingestellte Partials können in einem zirkularen Sequencer mit acht Slots abgelegt werden. Die Übergänge von einem Slot zum nächsten lassen sich unterschiedliche Weise gestalten. So ist es z. B. möglich mit Key Follow die tieferen Noten langsamer die Slots durchlaufen zu lassen, als die hohen Noten.

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Außerdem ist es möglich, die acht Slots den acht Stimmen fest zuzuweisen, um leicht bis stark unterschiedliche Sounds pro Noten spielen zu können. Als Gimmick lassen sich sogar Stimmen deaktivieren, was von einem defekten Voice Board eines Synthesizers des Entwicklers inspiriert wurde.

Zur Bearbeitung der Klänge sind ein Bitcrusher und ein LP/BP-Filter sowie zwei Hüllkurven und ein LFO vorhanden. Darüber hinaus ist das Plug-in MPE-kompatibel und unterstützt mit MTS-ESP alternative Tunings.

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Unusable Engineering Partials & Discrepancies ist in den Formaten VST3 und AU (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt 79,- Euro. Das Plug-in ist auch in der 14 FX- und Synth-Plug-ins umfassenden Full Suite des Herstellers enthalten.