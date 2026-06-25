ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Unusable Engineering Partials & Discrepancies, Synthesizer Plug-in

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Additive Synthese mit Tricks

25. Juni 2026

Unusable Engineering Partials & Discrepancies Synthesizer Plug-in am

Unusable Engineering Partials & Discrepancies ist das zweite Synthesizer Plug-in des Entwicklers. Hier dreht sich alles um additive Synthese, die die bei diesem Thema zu erwartenden Funktionen mit ein paar Überraschungen würzt.

ANZEIGE

Unusable Engineering Partials & Discrepancies

Partials & Discrepancies ist ein achtstimmiger Synthesizer. Jede Stimme besitzt einen Oszillator, der bis zu 128 Partials (Obertöne) generieren kann. Diese Partials werden mit einer aus sieben justierbaren Ankerpunkten bestehenden Kurve geformt, die auch die Phasenlage in Teilbereichen invertieren kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Für den Obertongehalt sind sechs Funktionen zuständig. Drei davon bestimmen den harmonischen Teil, während die anderen drei Funktionen für disharmonische Elemente zuständig sind.

Unterschiedlich eingestellte Partials können in einem zirkularen Sequencer mit acht Slots abgelegt werden. Die Übergänge von einem Slot zum nächsten lassen sich unterschiedliche Weise gestalten. So ist es z. B. möglich mit Key Follow die tieferen Noten langsamer die Slots durchlaufen zu lassen, als die hohen Noten.

ANZEIGE

Außerdem ist es möglich, die acht Slots den acht Stimmen fest zuzuweisen, um leicht bis stark unterschiedliche Sounds pro Noten spielen zu können. Als Gimmick lassen sich sogar Stimmen deaktivieren, was von einem defekten Voice Board eines Synthesizers des Entwicklers inspiriert wurde.

Zur Bearbeitung der Klänge sind ein Bitcrusher und ein LP/BP-Filter sowie zwei Hüllkurven und ein LFO vorhanden. Darüber hinaus ist das Plug-in MPE-kompatibel und unterstützt mit MTS-ESP alternative Tunings.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Unusable Engineering Partials & Discrepancies ist in den Formaten VST3 und AU (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt 79,- Euro. Das Plug-in ist auch in der 14 FX- und Synth-Plug-ins umfassenden Full Suite des Herstellers enthalten.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Unusable Engineering Curves & Membranes, Synthesizer Plug-in

Unusable Engineering Curves & Membranes, Synthesizer Plug-in

04.06.2026 |2
discoDSP Vertigo 5, Additiv-Synthesizer / Resynthesizer

discoDSP Vertigo 5, Additiv-Synthesizer / Resynthesizer

02.11.2025 |11
Test: Rob Papen Blade, Additiver Software-Synthesizer

Test: Rob Papen Blade, Additiver Software-Synthesizer

09.05.2012 |1
Test: Image-Line, Harmor, Additiver Synthesizer

Test: Image-Line, Harmor, Additiver Synthesizer

07.03.2012 |8
Synclavier ORK II, FM & Additiv-Synthesizer

Synclavier ORK II, FM & Additiv-Synthesizer

24.03.2025 |9
Wie funktioniert additive Synthese: einfach erklärt

Wie funktioniert additive Synthese: einfach erklärt

30.07.2025 |28
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X