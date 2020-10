Update: Serato DJ Pro 2.4. DJ-Software

Einige Major-Updates für die DJ-Software

Serato DJ schiebt schon fast ein wenig unter der Hand ein Update der DJ-Software raus, welches es in einigen Punkten in sich hat. Wir landen nun bei Serato DJ Pro 2.4 – zumindest alle die, die updaten.

Und wie gesagt, das Update kommt mit einigen Major-Veränderungen. Die Hauptpunkte ist die Integration von Beatport Streaming. Der größte Katalog von elektronischer Musik steht demnach nun dem DJ zur Verfügung. Ebenso wie Beatport wird von nun an auch Beatsource-Streaming möglich sein.

Streaming scheint sowieso ein Thema zu sein, denn auch Live-Streaming soll nun einfacher werden. Serato DJ Pro soll nun einfacher mit einer Broadcasting-Software zu verbinden sein anhand der Funktion, Audio für andere Programme zur Verfügung zu stellen.

Das hört nicht beim Streaming auf, sondern erst an den Lautsprechern des Laptops. Diese können von nun an auch bei verbundenem DJ-Controller als Lautsprecher für das Master-Signal genutzt werden. Damit wird das einfache „Üben“ am Controller sehr viel einfacher und bedarf nicht mehr einer angeschlossenen PA oder Lautsprechern.

Last but not least wurde das MIDI-Mapping überarbeitet, so dass nun auch unterschiedliche Funktionen auf unterschiedliche Controller gemapped werden können.

Dazu gibt es noch einige weitere Features und Veränderungen:

Album art for streaming tracks downloads during batch analysis

Denon DS1 all sample rates are now supported

Fixed the Start „Live Playlist“ button missing in the History panel

Fixed a crash on exit of the application

Fixed a crash in midi core

Fixed iTunes library framework import failing

Fixed Serato DJ hang when disconnected from the internet while downloading a streaming track

Fixed large edits to Tidal playlists and favourites failing

Updated the bundled drivers for the Rane Seventy-Two

Fixed an issue where GUI mouse cursor interactions are offset in windowed mode (Windows only)

Fixed a Chinese popup translation error

Updated the Pioneer DJ DJM-V10 bundled drivers

Das Update steht ab sofort auf der Homepage von Serato zur Verfügung.