UV-reaktive Instrumentenkabel von Cordial

(ID: 508141) It's time to shine - mit der BLACKLIGHT-EDITION

Der neueste Coup von Cordial sind die BLACKLIGHT-EDITION Instrumentenkabel. Das sind Textil-Kabel, die unter UV-Licht (umgangssprachlich Schwarzlicht) leuchten. Garantiert ein außergewöhnliches Feature für die kreative Spielwiese mit garantiertem Wow-Effekt.

Leuchtende Kabel in zwei hippen Farben

Der „Blacklight Effekt“ wird durch eine spezielle Farbstoffzusammensetzung in der Gewebemantelproduktion erreicht. Unter UV-Licht (Schwarzlichtlampen) wird in der Dunkelheit sichtbar, was normalerweise für das menschliche Auge nicht erkennbar ist. Die Kabel der BLACKLIGHT-EDITION leuchten. Ein effektvolles Spiel von Leuchtkraft und Dunkelheit. Sie sind in den hippen Farben Grün oder Orange (beide schwarz abgesetzt) erhältlich.

Als Basis Gewebemantelkabel von hoher Qualität

Das extravagante, innovative Erscheinungsbild der BLACKLIGHT-EDITION wird durch hohe Produktqualität flankiert. Den „Gitarrenkabeln“ liegt die Meterware CGK 150 zugrunde, die auch schon bei den EDITION 25 Instrumentenkabeln überzeugt: mit einem – für Gewebemantelkabel sehr hohen – Leiterquerschnitt von 0,50 mm² sowie einer doppelten Schirmung aus Geflechtschirm und Carbon-Semiconductor für unverfälschte Signalübertragung.

Die 6,3 mm Klinkenstecker, mit vergoldeten Kontakten zum Korrosionsschutz, stammen sämtlich von der Qualitätsmarke Neutrik.

Auch mit Neutrik silentPLUG erhältlich

Die konfektionierten Kabel sind in den Steckerkombinationen „gerade/gerade“ (=BLACKLIGHT EDITION PP) sowie „gerade/rechtwinklig“ (=BLACKLIGHT EDITION PR) zu haben. Außerdem gibt es die Kabel der BLACKLIGHT-EDITION zur Vermeidung von Störgeräuschen auch mit dem bekannten Neutrik silentPLUG.

Die BLACKLIGHT-EDITION Instrumentenkabel sind für Musiker:innen konzipiert, die in ihrer Performance, oder einfach nur nach persönlichen Vorlieben, den besonderen „Show Effekt“ schätzen. Jedoch ist auch der praktische Nutzen der Produkte interessant. Oft genug wünscht man sich schließlich im abgedunkelten Bühnenbereich ein dennoch gut sichtbares „Arbeitsmaterial“.

Lieferbare Längen

BLACKLIGHT-EDITON PP-O (gerade/gerade) Orange: 3 m, 6 m

BLACKLIGHT-EDITON PR-G (gerade/gewinkelt) Grün: 3 m, 6 m

BLACKLIGHT-EDITON PR-O (gerade/gewinkelt) Orange: 3 m, 6 m

BLACKLIGHT-EDITON PP-G-SILENT (gerade/gerade silentPLUG) Grün: 3 m, 6 m

BLACKLIGHT-EDITON PP-O-SILENT (gerade/gerade silentPLUG) Orange: 3 m, 6 m

BLACKLIGHT-EDITON PR-G-SILENT (gerade/gewinkelt silentPLUG) Grün: 3 m, 6 m

BLACKLIGHT-EDITON PR-O-SILENT (gerade/gewinkelt silentPLUG) Orange: 3 m, 6 m

Empfohlene Verkaufspreise zzgl. MwSt.

BLACKLIGHT-EDITON PP-G / BLACKLIGHT EDITON PP-O 3 m Länge: 35,20 Euro

BLACKLIGHT-EDITON PR-G / BLACKLIGHT EDITON PR-O 6 m Länge: 48,40 Euro

BLACKLIGHT-EDITON PP-G-SILENT / BLACKLIGHT EDITON PP-O-SILENT 3 m Länge: 46,20 Euro

BLACKLIGHT-EDITON PR-G-SILENT / BLACKLIGHT EDITON PR-O-SILENT 6 m Länge: 59,40 Euro

Hier geht es zur Landingpage der Cordial BLACKLIGHT-EDITION (einfach hier klicken)

