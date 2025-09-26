UVI Augmented Choirs, Library-Instrument

Über 500 reale + künstliche Chöre

UVI Augmented Choirs ist Library-Instrument für die kostenlose UVI Workstation sowie den Sampler Falcon und verbindet reale Chöre mit synthetischen und manipulierten Chorklängen. Die Aufnahmen erstreckten sich über sechs Jahre und fanden in der ganzen Weilt statt.

UVI Augmented Choirs – real und synthetisch

Die realen Chöre wurden mit unterschiedlichen Artikulationen (long, short, Glissando etc.) sowie den typischen Vokalen (Ahh, Ooh usw.) und einigen Konsonanten aufgenommen, die sich im Arrangement zusammensetzen lassen. Zusätzlich gibt es auch einige Phrasen und Solisten. Es gibt die Kategorien Classical, Studio, Gregorian & Folk sowie männliche und weibliche Einzelstimmen.

Für die künstlichen Chöre wurden verschieden Synthesizer, Formant Waveforms und Vocoder verwendet. Darüber hinaus wurde neue Tape-Sounds angefertigt, bei denen man Chorklänge auf Band aufgenommen und dann z.B. mit veränderter Geschwindigkeit abgespielt und anschließend gesampelt hat. Diese Sounds stellen das Gegengewicht zu den realen Chören dar und entfalten insbesondere in Kombination mit diesen ihre Wirkung.

In der Augmented-Engine können bis zu vier Klänge gelayert werden. Für jeden Layer stehen Multimode-Filter, Hüllkurven und Effekte zur Verfügung. Außerdem gibt es zwei Sequencer/Arpeggiatoren pro Preset sowie ein weiteres FX-Rack mit Send- und Bus-Effekten.

Die Factory Library besteht aus über 800 Presets. Die Bandbreite reicht von traditionellen Ensembles über atmosphärische Flächen bis hin zu Vokaltexturen und experimentellen Effektklängen. Viele Sounds sind für Scoring (Film, Games etc.) und Pop-Produktionen ausgelegt.

UVI Augmented Choirs hat einen Umfang von 20 GB (FLAC, entspricht 40,44 GB WAV) und benötigt entweder die UVI Workstation oder den Sampler Falcon als Player. Die Library ist bis zum 12. Oktober 2025 zum Einführungspreis von 99,- Euro erhältlich. Danach beträgt der Preis 199,- Euro. Außerdem ist das Instrument im UVI Sonicpass-Abo enthalten.