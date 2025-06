Lebendiger Hall für kreative Einsätze

Der Software-Entwickler UVI stellt mit Bloom ein neues Reverb-Plug-in für die DAW vor. „Nicht noch ein Hall-Plug-in, das haben wir doch schon.“ werden vielleicht einige Leser denken – aber bei UVI Bloom soll es sich um einen lebendigen Hall handeln. Was sich dahinter verbirgt? Wir haben die wichtigsten Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Reverb Plug-in UVI Bloom

Laut den Entwicklern handelt es sich bei UVI Bloom um einen „lebendigen und modernen Hall“, der die Kreativität des Nutzer wecken soll. Der Effekt basiert auf einer benutzerdefinierten Diffusionsarchitektur, die den natürlichen Klang formen soll, so dass er sich über die Zeit hinweg entwickelt. Das klingt stark nach Ambient, atmosphärischen Klängen oder Effekt-Sounds.

Mit den drei Modi Single, Parallel und Serial soll UVI Bloom eine detaillierte Kontrolle über das Hall-Verhalten bieten. Im Single-Modus arbeitet das Plug-in mit einer einzelnen Reverb-Engine, was im Resultat zu klassischen Hall-Effekten führen soll. Im Parallel-Modus kommt eine zweite, leicht verstimmte Engine dazu, die parallel zum Original-Signal betrieben wird. Hier wird der Klang schon üppiger. Im Serial-Modus werden beide Engines dagegen hintereinander geschaltet, was stark in Richtung Sound Design gehen kann.

Darüber hinaus bietet die Taps-Sektion von UVI Bloom fünf verschiedene Arbeitsmodi: Flat, Natural, Tail, Rising und Depth, die jeweils unterschiedliche Charakteristika bieten. Dazu bietet das Plug-in auch eine Freeze-Funktion.

Laut UVI ist der Rise-Regler eines der Herzstücke des Plug-ins. Hiermit lässt sich einstellen, wie schnell sich der Hall-Effekt zu seiner kompletten Größe hin entwickelt. Das lässt sich vermutlich sehr gut für zum Erzeugen eines Spannungsbogens einsetzen.

Die weiteren Features des Reverb-Plug-in für die DAW umfassen eine A/B-, eine Randomizer- sowie eine Mutate-Funktion.

Für den passenden Start hat UVI sein neues Plug-in mit über 200 Presets ausgestattet.

UVI Bloom ist ab sofort zum Einführungspreis von 39,- Euro erhältlich. Später soll das Plug-in 59,- Euro kosten. Einsetzen lässt sich das Plug-in unter macOS (ab 10.14) und Windows (ab Version 10) in den Formaten AU, AAX, VST und VST3. Zur Autorisierung ist ein iLok-Account, jedoch kein physischer USB-Dongle erforderlich.