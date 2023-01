UVI Digital Synsations Volume 1 in neuer Version

Zurück in die 90er

UVI bringt Digital Synsations Volume 1 in einer neuen Version zurück. Das Bundle mit vier Library-Instrumenten für die UVI Workstation bzw. dem Sampler Falcon wurde mit zusätzlichen Samples und neuen Presets aufgepeppt.

Für Digital Synsations Volume 1 wurden vier berühmte Digital-Synthesizer aus den 90er-Jahren in Plug-ins auf Sample-Basis umgewandelt. Für die 600 enthaltenen Patches wurden die Sounds mehrfach gesampelt, entsprechend nachbearbeitet und anschließend gemastert. Innerhalb der UVI-Engine wurden die Presets an deren Möglichkeiten angepasst, so dass die Sounds mit Filter, Hüllkurven, Effekten und einem leistungsfähigen Arpeggiator schnell und effizient editiert werden können.

DS77 basiert auf dem Yamaha SY77, dessen AFM-Engine FM-Sounds mit Samples kombinierte. Hier konnten die gesampelten Klänge mit Filter und Hüllkurven bearbeitet und anschließend in einen FM-Algorithmus eingespeist und wiederum gefiltert werden.

Für DS1 war die Mutter aller Workstations, die Korg M1, die Vorlage. Die Stärke des Instrumentes lag bei den Combinations, wo sich bis zu acht Multisamples bzw. Waves zu markanten und fantasievollen Klängen schichten ließen.

Die Sounds von DSX stammen aus dem Ensoniq VFX, dessen Transwaves eine Variante der Wavetable-Synthese darstellten. Bis zu sechs Waves ließen sich in einem Patch kombinieren und mit Multimodefiltern, einem Effektprozessor und komplexen Modulationsmöglickeiten bearbeiten.

Vorlage für DS90s war der berühmte Roland D-50. Dieser überaus populäre Synthesizer erzeugte mit seiner LA-Synthese (Linear Arithmetic) die zu seiner Zeit in keinem Pop-Song fehlen durften.

UVI Digital Synsations Volume 1 kann mit der UVI-Workstation (ab Version 3.1.8) oder Falcon (ab Version 2.8.2.) genutzt werden. Der reguläre Preis beträgt 149,- Euro. Bis zum 15. Januar 2023 gilt ein Preis von 104,- Euro.

Die Instrumente sind auch in dem Bundle Vintage Vault 4 enthalten.

Für Bestandskunden ist die neue Version kostenlos.