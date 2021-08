UVI Emulation II+, Library-Instrument

Der Emulator-Emulator

UVI Emulation II+ ist rund neun Jahre nach Emulation II die erweiterte Library mit Klängen von gleich drei EMU-Samplern, die den Sound der 80er Jahre entscheidend mitgeprägt haben. Dazu kommt eine große Sammlung an Drums im Stil der SP12 und des Drumulators.

Emulation II+ ist eine Library für die kostenlose UVI Workstation sowie den Sampler Falcon. Die Sounds wurden mit den Hardware-Geräten Emulator, Emulator II und Emulator III erzeugt und sind als einzelne Instrumente oder Multis verfügbar. Dazu kommt eine große Sammlung an Drums aus den Drum Machines Drumulator und SP12 sowie einer Vielzahl neuer Drums im Stil der Zeit.

Emualtor II+ beinhaltet offiziell lizenzierte Presets aus den exklusiven OMI-Bibliotheken „Universe of Sounds“ Volume 1 und 2, welche mit einem restaurierten Emulator II sowie einem Oberheim DPX-1 für die Library aufgezeichnet wurden. Man kann auf der GUI auf Knopfdruck in den DPX-Modus wechseln.

Das Instrument Emulation I basiert auf dem 8-Bit Sampler Emulator von 1981. Hier wurden sowohl alte als auch neue Sounds mit dem markanten LoFi-Klang erstellt und von der originalen Hardware aufgenommen.

Für Emulation III wurde entsprechend der 3er-Sampler als Grundlage genommen, der jedoch hochwertiger klingt, doch ein untrügliches Flair besitzt. Auch hier gibt es lizenzierte Sounds von OMI.

Alle Instrumente in Emulation II+ haben die gleiche Struktur und die gleiche Funktionalität, abgesehen vom DPX-Modus, den es nur bei Emulation II gibt. Die Sounds können mit dem Multimodefilter und der Lautstärkenhüllkurve sowie der Effektsektion (Drive, Redux, Chorus, Phaser, EQ) und Modulationen bearbeitet werden. Ein flexibler Arpeggiator mit bis zu 64 Steps und Quantisierung liefert inspirierende Phrasen.

Die achtstimmige Drum Machine Drumulation+ besitzt mehr als 2.400 Drums und 210 Kits aus dem Drumualator, SP12 und den drei Samplern. Die Sounds können mit Filter, Decay, Drive und Send-Effekten und EQ bearbeitet und über Stereo- und Mehrkanalausgänge ausgegeben werden. Der integrierte Sequencer hat eine Divider für jeden Part und die programmierten Beats können per Drag&Drop in die DAW gezogen werden.

Mit Multi+ können vier Slots mit Sounds der drei Emualtions in beliebiger Kombination bestückt und um eine Drumspur von Drumulation+ ergänzt werden. Hiermit lassen sich nicht nur Sounds layern, sondern auch mehrere Arpeggien bzw. Phrasen zu komplexeren Grooves kombinieren.

UVI Emulation II+ hat einen Umfang von 11,24 GB (FLAC verlustfreie Komprimierung, entspricht 21,22 GB WAV). Insgesamt gibt es 1.306 Presets, die aus 35.477 Einzelsamples bestehen. Das Library-Instruemnt ist ab sofort erhältlich. Bis zum 15. September 2021 gilt ein Einführungspreis von 129,- Euro, danach kostet es 199,- Euro.

