Falcon 2026 - Update

Vor rund einem Jahr gab es das letzte größere Update für UVIs Falcon. Nun kommt UVI Falcon 2026 auf den Markt – und das nur kurz nachdem Spectrasonic Omnisphere 3 vorgestellt hat. Was bietet die neue Version des All-In-One Software-Synthesizers

UVI Falcon 2026

Zunächst einmal ändert UVI mit der neuesten Version die Produktbezeichnung, denn nachdem das letzte Update noch auf den Namen Falcon 3.1 hörte, lautet die offizielle Bezeichnung der Software nun UVI Falcon 2026. Einige optische Änderungen gibt es laut Entwickler, aber das grundlegende Konzept bleibt natürlich identisch, so dass es sich bei Falcon weiterhin um einen Mix aus Software-Synthesizer, Sampler und Workstation handelt.

Vier neue Oszillatoren sind bei Falcon 2026 an Bord: Phase Shaper, 808 Bass Drum, Grains und SupraSaw. Mit diesen erweitert UVI das ohnehin schon recht umfangreiche Angebot seiner Software-Workstation. Was genau damit möglich ist, erfahrt ihr in den folgenden zwei Videos:

Ebenfalls neu dabei sind drei neue Effekte, die auf die Namen Tube Amp, Bloom Reverb und Vowels-Filter hören. Dazu gibt es mit Voice und Flow Noise neue Modulatoren, ein neues „Chord Generator“-Skript sowie über 100 neue Sound-Presets.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von UVI Falcon 2026 bringt die Software-Schmiede vier neue Expansions auf den Markt. Diese sind für jeweils 39,- Euro erhältlich, wobei UVI bis zum 3.11.2025 noch die Aktion „Kauf eine, bekomme eine Expansion gratis“ anbietet.

Für alle Besitzer von Falcon ist die Version 2026 ein kostenloses Update. Ansonsten kostet die Software aktuell 149,- Euro. Der reguläre Preis beläuft sich auf 299,- Euro. Dazu kommt, das jeder Kauf von Falcon einen 100,- Euro Gutschein beinhaltet, der zum Kauf von Expansions genutzt werden kann.

Alle weitere Informationen zu Falcon 2026 findet ihr hier.