UVI Falcon 3.1, Software Synthesizer, Sampler, Workstation

Da vergleichst Du schon sehr unterschiedliche Produkte. Das Einzige, was sie vereint, ist die Nutzbarkeit von Samples in (fast) allen. Was ja per se nicht schlecht sein muss. Und klar, sie sind in gewisser Weise Ressourcen – hungrig. Was normalerweise einer besseren Soundqualität (z.B. Samplerate) geschuldet ist.

Klar ist, dass alle Plugins Systemanforderungen haben. Früher war z.B. Diva extrem CPU – lastig und lief auf nicht modernen Systemen mit Problemen. Und wir alle hecheln irgendwie mit unserer Hardware den Software – Anforderungen hinterher.

Was EDM betrifft: Von den Genannten gilt eigentlich nur Nexus als EDM Plugin, vielleicht noch Avenger. Liegt aber hauptsächlich an den verfügbaren Sound-packs. Allerdings können die Plugins deutlich mehr. Für Avenger habe ich z.B. eine Mellotron – Soundbank, mit der man in Verbindung mit der Synth – Engine individuell tolle Sound generieren kann, hervorragend einsetzbar in Genres wie z.B. Rock. (Spoiler: Ich mag EDM überhaupt nicht).

P.S „Die“ EDM – Schleuder war eigentlich immer Sylenth, ein VA – Softwaresynth mit Presets, die sich in tausenden EDM – Tracks wiederfinden. Ist bis heute der einzige Softsynth, den ich zurückgegeben habe),).