ARP Odyssey mal anders

Der UVI HX-ODDY ist ein weiteres Synthesizer Plug-in aus der HX-Serie des französischen Software-Spezialisten. ODDY steht dabei natürlich für den Vintage-Synthesizer ARP Odyssey, der hier jedoch nicht emuliert wird, sondern nur als Ausgangsbasis für das Konzept und den Klangvorrat des Plug-ins diente.

UVI HX-ODDY, Synthesizer Plug-in

Gegenüber den früheren Library-Instrumenten von UVI sind die HX-Instrumente ein Kombination aus Samples und Modeling. Grundlage für die ODDY-Sounds sind zwei Sample-basierte Oszillatoren und ein Layer mit herkömmlichen Multisamples. Insgesamt besteht der Content aus über 13.000 einzelnen Samples.

Die Oszillatoren über nehmen die Funktion von VCOs mit Saw, Triangle und Square, arbeiten intern aber mit Wavetables, die aus detaillierten Aufnahmen eines analogen ARPs extrahiert wurden. Der Sample-Layer bietet eine Auswahl an Sounds der Kategorien Bass, Lead, Pad, Brass etc., mit kompletten Klangverläufen.

Oszillatoren und Sample-Layer verfügen jeweils über ein eigenen Hoch- und Tiefpassfilter, das für HX-ODDY neu nach dem Vorbild des ARP 4023 SVF modelliert wurde und eine rechte ausgeprägte Resonanz besitzt.

Zusätzlich besitzt das Plug-in die bekannte Effektsektion mit Delay, Reverb, Chorus, Drive, Flanger Equalizer und Maximizer sowie einen programmierbaren Arpeggiator, mit dem sich mehrere Parameter modulieren lassen.

UVI HX-ODDY kann mit der kostenlosen UVI Workstation und dem Sampler Falcon 3 in den Formaten VST, VST3, AAX, AU und als Standalone-Version betrieben werden. Bis zum 22. Juli 2024 gilt ein Einführungspreis von 49,- Euro, danach kostet das Plug-in 79,- Euro.