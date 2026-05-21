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UVI Orchestral Suite 2, Software-Instrument

Ein komplettes Orchester mit Chor und Einzelinstrumenten

21. Mai 2026
uvi orchestral suite 2

UVI Orchestral Suite 2, Software-Instrument

Der Hersteller UVI präsentiert mit Orchestral Suite 2 ein neues Software-Instrument. Für einen günstigen Einführungspreis in Höhe von 129,- Euro (regulär 199,- Euro) erhält man bei diesem Instrument ein komplettes Sinfonieorchester samt Chor. Hier die wichtigsten Informationen zu UVI Orchestral Suite 2.

UVI Orchestral Suite 2

Das UVI nicht nur tolle Software-Synthesizer und Effekt-Plug-ins entwickeln kann, hat der Hersteller schon mehrfach bewiesen – wobei der Software-Synthesizer Falcon natürlich schon das Aushängeschild der Firma ist.

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UVI Orchestral Suite 2, Software-Instrument

Mit UVI Orchestral Suite 2 bietet die Firma nun eine neue Version seines auf orchestrale Sounds fokussierten Software-Instrument an. Neben den klassischen Orchestersektionen Strings, Brass, Woodwinds und Percussion bietet Orchestral Suite 2 auch Einzelinstrumente wie eine Kirchenorgel, Harpsichord, Celesta, Gitarre und eine Harfe. Dazu gesellt sich, wie eingangs erwähnt, ein kompletter Chor.

Viele Instrumente liegen sowohl als Einzel- als auch in Form eines Ensemble-Presets vor, so dass Nutzer selbst entscheiden können, ob ein Arrangement Stück für Stück aus einzelnen Instrumenten oder mit Hilfe der Ensemble-Patches aufgebaut wird. UVI bietet pro Instrument unterschiedliche Artikulationen und instrumentenabhängige Steuerungsmöglichkeiten für eine möglichst realistische Performance.

Alternativ können Nutzer auf die neue Composer Engine umschalten, die es ermöglicht, mit wenigen Klicks und Tasten komplett arrangierte Akkorde (verteilt über unterschiedliche Sektionen mit Voicings und bestimmten Akkord-Typen) mit dem Orchester spielen zu können.

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uvi orchestral suite 2 composer engine
Dass UVI bei Orchestral Suite 2 eher einen moderneren Sound bietet, lässt sich daran erkennen, dass viele Instrumente über typische Synthesizer-Parameter wie ADSR Envelope, LFOs oder Macro-Controls für Color, Dynamic, True Range usw. verfügen. Wie das Ganze klingt, hört ihr hier und im folgenden Video.

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UVI Orchestral Suite 2 ist ab sofort zum Einführungspreis von 129,- Euro (regulär 199,- Euro) erhältlich. Zur Nutzung des Software-Instrumente benötigt ihr entweder den kostenlosen UVI Player Workstation oder Falcon.

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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