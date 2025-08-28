UVI Prisma Producer Lab, Software-Instrument

Wenn es mal schnell gehen muss

Das UVI Prisma Producer Lab stellt Sounds und Instrumente aus über 100 UVI-Produkten in einem einzelnen, leicht zu bedienendem Tool zur Verfügung. Es ist für das schnelle Erstellen von Song-Skizzen, Arbeiten an Projekten unter Zeitdruck und Songwriting ohne großen Editier-Aufwand konzipiert.

UVI Prisma Producer Lab

Prisma kann mit der kostenlosen UVI Workstation oder dem leistungsstarken Sampler Falcon betrieben werden. Das Instrument greift auf 107 Einzeltitel UVI zurück, darunter Synthesizer, Drum Machines, Orchester, Modularsysteme, World-Instrumente, Keyboards, Saiteninstrumente und Sound-FX. Die Library umfasst über 1.000 Presets. Das Instrument weist auch auf normalen Rechnern eine extra kurze Ladezeit für die Presets auf.

Mit seiner Dual-Layer-Engine lassen sich zwei beliebige Sounds als Splits oder Layer frei einrichten. So sind hybrid Klänge, z.B. aus Synthesizer und Orchester, schnell realisiert und können gemischt werden.

Die beiden Layer lassen sich bei Bedarf jedoch auch tiefer gehend editieren. Wie allen Instrumenten für die UVI Workstation gibt es hier pro Layer Multimode-Filter, Hüllkurven, LFO, Arpeggiator/Sequencer sowie eine umfassende Effektsektion.

Über ein einfach zu handhabendes Routing-System lassen sich Modulationen sehr fix zuweisen. Darüber hinaus unterstützt Prisma den MPE-Standard.

UVI Prisma Producer Lab wird bis zum 14. September 2025 zum Einführungspreis von 69,- Euro angeboten. Danach beträgt der Preis 149,- Euro. Außerdem ist Prisma im UVI SonicPass enthalten.