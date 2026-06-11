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UVI Rumble, Synthesizer Plug-in

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Bass-Spezialist mit 3 Ebenen

11. Juni 2026
UVI Rumble Bass Synthesizer Plug-in Rumbllle am

Das GUI von UVI Rumble kann auch auf Hell gewechselt werden.

Mit UVI Rumble stellt der französische Entwickler endlich wieder mal ein echtes Plug-in und kein Library-Instrument für die UVI Workstation bzw. Falcon vor. Der Software-Synthesizer ist auf Bässe spezialisiert, die er auf drei Ebenen verteilt und über eine überaus flexible Engine verfügt.

UVI Rumble – Spezialist für Synth-Bässe

Rumble bietet mehrere Syntheseformen und Möglichkeiten der weiteren Bearbeitung, sodass mit dem Plug-in klassische, moderne, cineastische und experimentelle Bass-Sounds erzeugt werden können.

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Ein Sound kann in Rumble auf drei Ebenen verteilt werden, mit jeweils auf die gleichen Oszillatormodelle, Waveshaper und Effekte mit Feedback-Loop zugreifen können. Die Ebenen werden als Body, Character und Air bezeichnet und decken die Tief-, Mitten- und Höhenbereiche ab. Die Gewichtung zwischen den drei Ebenen lässt sich in Bandbreite und Pegel völlig frei gewichten.

Es gibt neun unterschiedliche Oszillatormodell, darunter (virtuell)-analog, Wavetable, FM, Phonem und Sample u.a. Mit 10 verschiedenen Waveshapern kann der Oszillator von leicht bis heftig verzerrt werden. Anschließend stehen 10 Effektalgorithmen (Delay, Digital, Shifter etc.) zur Auswahl. Hier kann mit einem extra Feedback-Loop nochmals viel Charakter in den Sound gebracht werden.

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Die Ebenen lassen sich dann mit einer dualen Filtersektion, die über sechs Filtertypen verfügt, gemeinsam bearbeiten. Dazu kommt eine großzügige Ausstattung mit Modulatoren, darunter ADSR- und Multisegment-Hüllkurven, LFOs, Random und MIDI-Sources, die über eine Matrix zugewiesen werden. Außerdem können die Funktionen auch mit Macros zusammengefasst und mit nur einem Regler gesteuert werden.

In der Mastersektion stehen ein Multibandkompressor und ein parametrischer 4-Band-EQ zur Abrundung des Klanges bereit.

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UVI Rumble ist in den Formaten VST3, AU, AAX sowie als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar und unterstützt das NKS-Format. Das Plug-in wird bis zum 28. Juni 2026 zum Einführungspreis von 99,- Euro angeboten, danach kostet es 199,- Euro. Außerdem ist Rumble im Komplettpaket UVI SonicBundle / SonicPass enthalten.

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der jim RED

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