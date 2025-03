UVI SonicBundle, All-in-One Software-Paket

116 Plug-ins, Effekte & Expansions

UVI SonicBundle ist ein gewaltiges Software-Paket, in dem alle 116 Produkte des Herstellers vereint sind. Das Bundle deckt damit ein sehr weites Feld an Instrumenten und Klängen ab – und das zu einem Bruchteil des Preises, den die einzelnen Plug-ins in der Summe sonst kosten würden.

UVI SonicBundle – Sampler, Instrumente & FX

Wie üblich bei einem Bundle lässt der Hersteller erst einmal die Zahlen sprechen. Die 116 Produkte beinhalten rund 1.000 unterschiedliche Instrumente und Effekte, die ca. 37.000 Presets besitzen und über 2 Millionen Samples (Multisamples wurde wohl einzeln mitgerechnet) beinhalten. In der Praxis ist das Bundle aus folgenden Produkten zusammengesetzt:

• Sampler Falcon mit 26 Expansions

• 11 Studioeffekte, inkl. Sparkverb und Tape Suite

• 78 Soundware-Instrumente

Die Masse machen also die Library-Instrumente aus dem UVI-Portfolio aus. Dazu gehören auch mehrere Collections wie Synth Anthology 4, Augmented Orchestra, Keysuite und World Suite, die in sich bereits eine Sammlung aus mehreren Instrumenten beinhalten.

Dazu kommen weitere spezialisierte Orchester- und Instrumenten-Libraries, einige hochwertige Einzelinstrumente und mehrere Libraries mit Soundeffekten und Foley FX.

Und dann gibt es natürlich noch die zahlreichen Library-Instrumente mit legendären Synthesizern und Vintage-Samplern, wie zum Beispiel: Emulation+, HX-20, Mello, Wave Runner u.v.m.

Die vollständige Übersicht der enthaltenen Produkte findet ihr auf der Seite von UVI.

Das Software-Paket ist ein großer Rundumschlag mit Instrumenten und Sounds für mehr oder weniger alle Richtungen und Einsatzzwecke. Entsprechend groß ist der Bedarf an Speicherplatz. Allein 5 GB wird für die Software und die Effekte benötigt. Der Sample-Content der Soundbänke und Expansions beläuft sich auf 772 GB, wofür eine separate, externe Festplatte eingeplant werden sollte. Es werden die Plug-in-Format VST, VST3, AU und AAX (macOS, Windows) unterstützt und es gibt auch Standalone-Versionen.

Das UVI SonicBundle kostet 799,- Euro. Das stellt eine Alternative zum Abo-basierten UVI SonicPass dar und ist somit ein möglicherweise besseres Angebot, selbst wenn man nur für einen Teil des Bundles Verwendung hat. Registrierte Besitzer von UVI-Produkten erhalten über ihren UVI-Account ein Upgrade-Angebot.