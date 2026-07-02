300 Synthesizer in einem Instrument

UVI Synth Anthology 5 ist ein Library-Instrument, für das 300 Synthesizer-Klänge gespendet haben. Und neben dem aufgestockten Klangvorrat gibt es auch auf der technischen Seite Verbesserungen.

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UVI Synth Anthology 5 – 300 Synthesizer

Synth Anthology 5 kann wie die Vorgängerversionen mit der kostenlosen UVI Workstation (ab Version 4.0.6) und dem Sampler Falcon (ab Version 26.0.4) genutzt werden.

Es ist wohl der größte Sprung auf Version 5 in der Geschichte der Library. In Version 4 umfasst die Library noch 200 Synthesizer. Zusammen mit den 100 neuen Synthesizern erweitert sich die Library um mehr als 1.000 Sound-Layer, die aus über 16.000 Einzel-Samples bestehen.

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Ein Patch in Synth Anthology besteht aus zwei Layern, für die jeweils Filter, Hüllkurven, LFOs, Multistep Modulator, programmierbarer Arpeggiator/Step-Sequencer und Insert-Effekt zur Verfügung stehen. Zusätzlich gibt es Send-Effekte, die von beiden Layern gleichzeitig oder separat genutzt werden können.

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Die Layer, die die Grundlage für die Soundpatches bilden, sind nach Synthesizer-Kategorien unterteilt. Es gibt Classic Analog, Modern Analog, Analog Modeling, FM & Formant, Wavetable & Digital, Vector Synthesis, Additive, PCM Synth und Samples. Die komplette Übersicht der Synthesizer-Modelle kann auf der UVI-Website eingesehen werden.

In Version 5 wurde die Sound-Engine weiter auf die Synth-Sounds ausgerichtet. Es gibt zwei neue analog-modeled Filter (Ladder und VCF4023), einen Anlog Drift Control um den Vintage-Charakter zu verstärken, einen Polyphonic-Mode und Per-Setp-Repeats für den Step-Sequencer. Damit einhergehend wurden auch viele neue Sequence-Presets erstellt.

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UVI Synth Antology 5 ist bis zum 20. Juli 2026 zum Einführungspreis von 89,- Euro erhältlich. Danach kostet das Library-Instrument 149,- Euro. Außerdem ist die Library im UVI SonicPass enthalten. Besitzer der Vorgängerversion sollten in ihrem UVI-Account nach einem Upgrade-Angebot nachschauen.