Günstige Tape-Plug-ins für eure Produktionen

Die Software-Schmiede UVI bring mit der UVI Tape Suite eine Sammlung an Effekt-Plug-ins auf den Markt. Mit den vier Effekt-Plug-ins Flanger, Delay, Color und Chorus, die laut UVI von den „charakteristischen Tonbandklängen und bandbasierten Effekten“ inspiriert sind, möchte die Firma den Klangcharakter echter analoger Tonbänder in eure DAW bringen.

UVI Tape Suite, Effekt-Plug-ins für die DAW

Auf seiner Website gibt UVI an, dass man für die vier Plug-ins ein vollparametrisches physikalisches Modell einsetzt, was dem Nutzer die Freiheit geben soll, den klanglichen Charakter von Magnetbändern individuell einzustellen und zu nutzen. Dabei soll man die Bandbreite von einwandfreien Studio-Bandmaschinen bis hin zu abgenutzten Kassettenrekordern – und allem, was dazwischen liegt – geboten bekommen.

ANZEIGE

Die Features der vier Plug-ins in der Übersicht:

Flanger

Analoger Tape-Flanger mit „Durch-Null-Flanging“ und manueller oder LFO-Steuerung (mit möglicher Host-Synchronisation) für einen samtigen, organischen Sound.

Delay

Analoges Tape-Delay mit 4 individuell aussteuerbaren Köpfen, die über Snap-to-Grid in Achteln oder Triolen mit dem Host-Tempo synchronisiert werden können. Zusätzlich gibt es einen Ping-Pong-Modus für kreative Delay-Möglichkeiten mit globalem Stereo-Spread und wählbarem Feedback von jedem der Playback-Köpfe.

Color

ANZEIGE

Analog Tape Color liefert die natürlichen Eigenschaften von Tonbändern, einschließlich eines zusätzlichen Texture-Prozessors und eines Convolvers (Faltungs-Engine) mit Impulsantworten von einer Reihe von Vintage-Geräten. Bietet laut UVI eine Bandbreite an natürlichen und übernatürlichen Klängen.

Chorus

Analoger Tape-Chorus mit bis zu 8 Stimmen und einstellbarem Stereo-Spreading für analoge Wärme und subtile bis extreme Effekte.

Die folgenden zwei Videos geben euch einen Einblick in die vier Tape-Plug-ins von UVI:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die UVI Tape Suite ist ab sofort zum Einführungspreis von 59,- Euro erhältlich. Später soll das Bundle 99,- Euro kosten. Als Systemvoraussetzung gibt UVI MacOS 10.14 Mojave bis macOS 14 Sonoma

bzw. Windows 10 bis Windows 11 an. Die Plug-in-Formate AU, AAX, VST und VST3 werden unterstützt. Zur Registrierung ist ein kostenloser iLok-Account notwendig.