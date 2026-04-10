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UVI Vintage Casio Legacy, Synthesizer Plug-ins

Der digitale Charme von Casio

10. April 2026

UVI Vintage Casio Legacy am

UVI Vintage Casio Legacy versammelt die interessantesten Vintage-Synthesizer von Casio in einem Plug-in-Bundle. Die sechs Instrumente der Collection spiegeln den Charme der damaligen Digitaltechnik wider und reproduzieren viele bekannte Sounds.

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UVI Vintage Casio Legacy

Auch für dieses UVI-Produkt wurden die originalen Synthesizer mit dem sogenannten Deepsampling aufgenommen und in Sample-basierte Instrumente umgesetzt, die sich mit der kostenlosen UVI Workstation (ab Version 4.0.4) oder dem Sampler Falcon (ab Version 26.0.3) nutzen lassen.

Die Sounds lassen sich mit den Funktionen der Workstation bzw. des Samplers, wie Tuning, Filter, Hüllkurven, LFO, Arpeggiator und Effekten, weiter bearbeiten. Die GUIs der Plug-in sind im Design an die Vorbilder angelehnt, aber funktional ähnlich, da sie dem Workstation-Konzept entsprechen. Die Collection besteht aus fünf separaten Synthesizern, einer Drum-Maschine und einem Multi-Instrument.

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CZ steht für die Cosmo-Synthesizer mit ihrer Phase Distortion-Synthese, die leicht „glasige“ Leadsounds, knackige Bässe, sich entwickelnde Flächen und digitale Texturen erzeugt. Mit dem integrierten Redux-Effekt lässt sich der Klang weiter in Richtung LoFi treiben.

VZ ist die erweiterte Form der Phase Distortion (iPD), die noch reichhaltigere Klänge und komplexere Strukturen ermöglicht.

FZ war zwar ein 16-Bit-Sampler, hatte aber trotzdem einen gewissen LoFi-Touch. Das Plug-in ist jedoch kein Sampler, sondern gibt akustische und synthetische Sounds in der damaligen Ästhetik wider.

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HZ verfügt über Klänge der sogenannten Sepctrum Dynamic Synthesis. Hierbei wird zwischen vier unterschiedlichen Spektren übergeblendet. Das Original verfügt über einen analogen Chorus, der im Plug-in mit vier Einstellungen reproduziert wird.

CTK ist ein PCM-basiertes Keyboard von Casio und gilt als Geheimtipp. „Versteckte“ Funktionen erzeugen sehr eigenständige Klänge.

RZ ist die Reproduktion der bekannten Drum-Maschine. Sie besitzt auch Klänge aus der FZ-Library und dem CTK. Die Editierung ist einfacher als bei den Synthesizern. Dafür gibt es aber einen integrierten Sequencer, dessen Pattern sich in eine DAW exportieren lassen.

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Als Bonus gibt es das Multi-Instrument. Hier können vier Synth-Sounds beliebig zusammengestellt und mit der Drum-Maschine zusammen gespielt werden. Damit lassen sich Layer, Splits und Kombis aus dem Gesamtfundus der Collection von über 1.400 Presets erstellen.

UVI Vintage Casio Legacy wird bis zum 27. April 2026 zum Einführungspreis von 199,- Euro angeboten. Außerdem ist die Collection im UVI Sonicpass und im Plug-in-Paket Vintage Vault 5 enthalten.

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der jim RED

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  1. Profilbild
    CDRowell AHU

    Wäre der VL dabei, dann hätt es mich schon gereizt!😂

    Die Soundbank wird einiges an Größe mit sich bringen oder?😱

    2. Mehr anzeigen
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