Uwyn Knobotron, fluoreszierende Regler-Ringe für Synthesizer

Bunt bei Tag und Nacht

Gadgets sollen das Leben leichter oder zumindest fröhlicher machen. Der amerikanische Gadget-Spezialist Uwyn macht mit Knobotron verschiedene Synthesizer, Sequencer und Module bunter und damit auch ein wenig übersichtlicher – vor allem, wenn es dunkel wird.

Knobotron sind unterschiedliche Sets von „Tactile UV Reactive Knob Rings“ die über Potikappen gestülpt werden. Die Ringe werden als vorbereitete Sets für bestimmte Synthesizer (siehe Übersicht) angeboten. Sie sind farblich in Neon-Grün und Neon-Orange aufgeteilt, um die einzelnen Sektionen bzw. Funktionen besser unterschieden zu können. Vor allem aber bestehen sie aus einem fluoreszierendem, auf UV-Licht reagierendem Material, wodurch sie auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen, wie zum Beispiel bei einem Gig im Club, gut zu erkennen sind. Der Effekt ist speziell bei Schwarzlicht besonders ausgeprägt.

Der Hersteller macht darauf aufmerksam, dass die Ringe mit industriellen 3D-Druckern gefertigt werden. Es kann dabei zu kleinen Abweichungen oder Artefakten kommen, die jedoch die Funktionalität nicht beeinträchtigen.

Uwyn Knobotron kann über die Website des Herstellers bezogen werden. Die Preise bewegen sich zwischen 5 und 17 Dollar pro Set, zzgl. Versand (ab 60,- Dollar kostenloser Versand weltweit).

Uwyn Knobotron Synthesizer-Übersicht

• Korg SQ-1 :

24 tiny rings

• Make Noise 0-Coast :

4 large, 10 medium, 12 small, 4 tiny rings

• Make Noise 0-Ctrl :

4 medium rings, 36 small shortened rings

• Make Noise DPO :

6 large, 10 medium, 10 small, 4 tiny rings, 4 small shortened rings

• Make Noise Echophon :

4 large, 4 medium, 8 small rings

• Make Noise Erbe-Verb :

4 large rings, 10 medium, 10 small shortened rings

• Make Noise Maths :

8 medium, 6 small rings

• Make Noise René :

6 tiny rings, 20 small shortened rings

• Make Noise Strega :

6 large, 6 tiny rings, 4 medium, 20 small shortened rings

• Moog DFAM :

18 medium, 24 tiny rings

• Moog Mother-32 :

18 medium rings

• Moog Subharmonicon :

16 medium, 14 small, 14 small reduced, 16 tiny rings

(Subharmonicon is produced with two slightly different small knobs, rings for both versions are included)