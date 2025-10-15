Drei virtuell-analoge Synthesizer im Direktvergleich

VA-Synthesizer verbinden den Klang klassischer Hardware mit den Möglichkeiten moderner Software. Sie laden dazu ein, bekannte Sounds neu zu entdecken und eigene Klangideen umzusetzen. In diesem Artikel geht es um drei sehr unterschiedliche Plug-ins, die aber alle ihren eigenen Charakter haben. Wer sich darauf einlässt, findet hier eine Menge Inspiration – und vielleicht auch den passenden VA-Synthesizer für die eigene Musik.

Kurz & knapp Worum geht es? Drei virtuell-analoge Synthesizer im Vergleich: Universal Audio Anthem, u-he Diva und TAL-NoiseMaker. Universal Audio Anthem: Klare Bedienung, direkter Klangzugang, ideal für schnellen Workflow.

Klare Bedienung, direkter Klangzugang, ideal für schnellen Workflow. u-he Diva: Modulare Architektur mit hoher Klangtiefe, perfekt für kreatives Sounddesign.

Modulare Architektur mit hoher Klangtiefe, perfekt für kreatives Sounddesign. TAL-NoiseMaker: Kostenlos, ressourcenschonend und vielseitig trotz kleiner Schwächen.

Kostenlos, ressourcenschonend und vielseitig trotz kleiner Schwächen. Fazit: Alle drei Synthesizer haben ihren eigenen Charakter und decken unterschiedliche Bedürfnisse ab.

Was ist ein VA-Synthesizer?

VA-Synthesizer steht für virtuell-analoger Synthesizer. Es handelt sich um ein digitales Instrument, das sich im Klang und Aufbau an klassischen analogen Synthesizern orientiert. Statt echter Schaltkreise arbeitet hier eine Software, die das Verhalten analoger Bauteile möglichst realistisch nachbilden will. Das betrifft sowohl den Klang als auch die Bedienweise.

Vorteile im digitalen Alltag

VA-Synthesizer bieten einige praktische Vorteile: Sie bleiben immer in Stimmung, lassen sich als Presets mit wenigen Klicks speichern und wieder aufrufen und sind oft deutlich günstiger als ihre analogen Vorbilder. Auch aufwendigere Funktionen wie beispielsweise komplexe Modulationen oder integrierte Effekte sind ohne weiteres möglich. Trotz ihrer digitalen Natur klingen viele VA-Synthesizer überraschend lebendig. Das liegt daran, dass Hersteller gezielt kleine Unregelmäßigkeiten einbauen – etwa leichte Schwankungen im Pitch oder sanfte Verzerrungen in den Filtern. Solche Details sorgen dafür, dass der Klang nicht steril, sondern musikalisch und charaktervoll wirkt. VA-Synthesizer bringen also das klassische Synthesizer-Feeling in die digitale Welt.

VA-Synthesizer 1: Universal Audio Anthem

Analoger Sound mit moderner Oberfläche

Der Universal Audio Anthem ist ein VA-Synthesizer, der sich auf das Wesentliche konzentriert: Statt komplizierter Menüstrukturen setzt er auf eine klare und übersichtliche Oberfläche, die sofort an klassische Hardware erinnert. Schon beim ersten Öffnen entsteht der Eindruck, dass hier nicht einfach nur ein Plug-in gestartet wurde, sondern ein Instrument mit eigener Persönlichkeit. Alles befindet sich dort, wo man es intuitiv erwartet – das erleichtert den Einstieg vor allem für Einsteiger und unterstützt den kreativen Fluss.

Klangarchitektur

Im Zentrum des Universal Audio Anthem stehen zwei Oszillatoren, die mit klassischen Schwingungsformen wie Sägezahn, Dreieck und Rechteck arbeiten. Ergänzt wird das Ganze durch einen Suboszillator, der eine tiefere Version des Grundtons liefert, sowie einen Rauschgenerator mit weißem und rosa Rauschen. Diese Kombination bietet eine solide Basis für unterschiedlichste Klangideen. Beide Hauptoszillatoren lassen sich individuell stimmen, was besonders beim Erstellen breiter Leads und lebendiger Pads hilfreich ist. Eine wichtige Rolle spielt auch der Sequencer: Mit seinen 16 Schritten und der Möglichkeit, pro Schritt Parameter wie Lautstärke, Tonhöhe oder Gate-Wert zu steuern, lassen sich rhythmische und melodische Verläufe direkt im Plug-in gestalten.

Filter

Im Mittelpunkt des Synthesizers sitzt ein klassisches Tiefpassfilter, das sich durch zwei zusätzliche Regler von vielen anderen abhebt. Neben Cutoff und Resonance stehen hier auch die Parameter Drive und Growl zur Verfügung. Während Drive dem Klang eine warme, leichte Sättigung verleiht, sorgt Growl für präsentere Obertöne.

Modulation

Auch in Sachen Modulation zeigt sich der Universal Audio Anthem durchdacht und praxisnah: Es stehen zwei ADSR-Hüllkurven zur Verfügung, die flexibel auf Lautstärke oder Filter wirken können. Ein zusätzlicher LFO lässt sich bei Bedarf zum Songtempo synchronisieren und gezielt auf Parameter wie Tonhöhe, Filter oder Pulsbreite routen. Besonders bei sich langsam entwickelnden Pads oder rhythmisch bewegten Sounds bringt das viel musikalische Tiefe.

Effekte

Die integrierte Effektsektion beschränkt sich auf das Wesentliche, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Enthalten sind unter anderem Chorus, Phaser, Flanger, Echo, Federhall und Raumhall. Jeder Effekt lässt sich mit wenigen Reglern einstellen und fügt sich klanglich sehr gut in das Gesamtbild ein. Sie erweitern den Sound, ohne ihn zu dominieren – genau das Richtige für viele Produktionen.

Workflow

Die Preset-Verwaltung ist übersichtlich und gut strukturiert. Es gibt Kategorien, eine Suchfunktion, eine Favoritenliste und sogar ein Best-of-Filter, das besonders gelungene Sounds in den Fokus rückt. Zusätzlich lässt sich jeder Klang per A/B-Vergleich direkt gegenüberstellen. Wer nicht lange suchen möchte, findet hier schnell das Passende. Gleichzeitig bleibt das System offen genug für eigenes Sounddesign.

In der Praxis

Die Installation des VA-Synthesizers erfolgt unkompliziert über die hauseigene UAD-Software, die Lizenzierung über iLok. Getestet wurde der Universal Audio Anthem auf einem Mac in Logic Pro, wo er sich durchgehend stabil zeigte – selbst bei mehreren gleichzeitig geladenen Instanzen. Besonders positiv fällt im Alltag der direkte Klangzugang auf, ohne dass man sich endlos durch Menüs klicken muss. Der Universal Audio Anthem gelingt damit der Spagat zwischen klassischem Klang und moderner Bedienung. Er ist ein Instrument für alle, die schnell zum Sound gelangen wollen, dabei aber nicht auf Tiefe und Ausdruck verzichten möchten.

VA-Synthesizer 2: u-he Diva

Diva von u-he ist ein VA-Synthesizer, der sich ganz dem Klang klassischer Hardware verschrieben hat. Schon beim ersten Spielen fällt auf, wie nah das Plug-in an den Charakter von Instrumenten wie dem Minimoog, dem Jupiter-8 oder dem Korg MS-20 herankommt. Dabei ist u-he Diva nicht einfach eine Kopie, sondern ein eigenständiges Instrument: Es orientiert sich sehr detailliert an den großen Vorbildern, setzt gleichzeitig aber auch eigene Akzente.

Modulare Bausteine

Was u-he Diva als VA-Synthesizer besonders spannend macht, ist der modulare Aufbau: Oszillatoren, Filter und Hüllkurven lassen sich frei miteinander kombinieren. So entstehen nicht nur möglichst authentische Nachbildungen der Originale, sondern auch Mischformen, die es in der analogen Welt so nie gegeben hat. Wer möchte, kann beispielsweise die Filtersektion eines Jupiter mit den Oszillatoren eines MS-20 kombinieren. Unterstützt wird diese Flexibilität durch eine klare Struktur: Jede Sektion ist übersichtlich aufgebaut, was die Bedienung besonders intuitiv macht und einen schnellen Einstieg ermöglicht.

Klangarchitektur

Die Oszillatoren von u-he Diva sind weit mehr als einfache Klangquellen. Je nach gewähltem Modell klingen sie weich und rund oder scharf und durchsetzungsfähig. Ergänzt wird das Ganze durch Funktionen wie Crossmodulation, stufenloses Überblenden von Schwingungsformen oder einen internen Feedback-Weg. Auch die Filtersektion bietet viel Spielraum: Je nach gewähltem Typ lässt sich der Klang sanft formen oder kraftvoll verändern.

Modulationen

In Sachen Modulation geht u-he Diva einen besonders musikalischen Weg. Neben klassischen LFOs und Hüllkurven gibt es eine sogenannte Trimmers-Sektion, in der sich kleine Abweichungen zwischen den Stimmen gezielt einstellen lassen. So entsteht ein organisches Klangverhalten, das man sonst oft nur bei echten analogen Geräten hört. Zusätzlich lassen sich Modulationen sehr fein ansteuern: Quellen können kombiniert, gegeneinander verrechnet oder sogar quantisiert werden. Damit wird u-he Diva zu einem leistungsstarken Werkzeug für detailreiche Sounds, ohne dass man sich in zu komplexen Strukturen verliert.

Effekte

Die Effektsektion ist insgesamt eher schlicht gehalten. Statt vieler Parameter gibt es ausgewählte Effekte wie Chorus, Phaser, Delay und Reverb, die einfach zu bedienen sind und dem Klang das gewisse Etwas verleihen. Sie ergänzen den Sound sehr angenehm, ohne ihn zu dominieren.

Presets

Auch die Preset-Verwaltung zeigt, wie durchdacht der VA-Synthesizer u-he Diva aufgebaut ist: Es gibt eine sinnvolle Sortierung, eine Favoritenfunktion und die Möglichkeit, zwei Sounds direkt miteinander zu vergleichen. Die Bibliothek ist insgesamt sehr umfangreich und abwechslungsreich. Neben überzeugenden Vintage-Sounds finden sich zahlreiche moderne Klänge, die sofort einsetzbar sind und zugleich zum eigenen Experimentieren einladen.

In der Praxis

Klanglich lässt u-he Diva auch im praktischen Einsatz kaum Wünsche offen. Der Sound ist voll, warm und lebendig. Besonders bei perkussiven Sounds oder sich langsam entwickelnden Flächen fällt die hohe Detailtreue auf. Allerdings kann u-he Diva je nach Einstellung einiges an Rechenleistung beanspruchen. Wer viele Instanzen gleichzeitig nutzen möchte, sollte das im Blick behalten oder die Qualität bei Bedarf etwas herunterregeln. Dennoch ist u-he Diva ein vielseitiger virtueller Synthesizer für alle, die detailreiche Klänge erleben wollen.

VA-Synthesizer 3: TAL-NoiseMaker

Der TAL-NoiseMaker ist ein VA-Synthesizer des Schweizer Entwicklers TAL Software mit einem besonderen Merkmal: Das Plug-in ist kostenlos! Das Konzept ist bewusst so gestaltet, dass sich Einsteiger schnell zurechtfinden, während auch erfahrene Musiker genügend Werkzeuge für detailreiche Sounds an die Hand bekommen.

Klangarchitektur

Die Klangerzeugung basiert auf zwei Hauptoszillatoren, die verschiedene Schwingungsformen wie Sägezahn, Dreieck und Rechteck erzeugen. Ergänzt wird dies durch einen Suboszillator für mehr Fülle sowie einen Rauschgenerator, der sich besonders für perkussive Elemente oder atmosphärische Effekte eignet. Neben den Standardfunktionen bietet der TAL-NoiseMaker auch Oszillator-Sync, Ringmodulation und eine einfache Frequenzmodulation, die das Klangspektrum deutlich erweitern. Die Filtersektion stellt verschiedene klassische Modi bereit, darunter Lowcut, Highcut, Bandpass und Notch.

Modulation und Bewegung

Für abwechslungsreiche Sounds stehen bei diesem VA-Synthesizer zwei LFOs zur Verfügung, die auf Parameter wie Tonhöhe, Filter oder Pulsbreite wirken können. Ergänzt werden sie durch ADSR-Hüllkurven, die sich flexibel zuweisen lassen und sowohl dezente als auch auffällige Modulationen ermöglichen. Besonders für Pads mit mehr Tiefe erweist sich diese Struktur als sehr praktisch.

Effekte

Der TAL-NoiseMaker enthält eine integrierte Effektsektion mit Chorus, Reverb und Delay. Der Chorus eignet sich besonders für breite, schwebende Klänge, während Reverb und Delay dem Sound zusätzliche räumliche Tiefe verleihen.

Presets und Benutzerfreundlichkeit

Der TAL-NoiseMaker bringt 256 Presets mit, die von klassischen Synth-Bässen und Leads über warme Pads bis hin zu experimentellen Klängen reichen. Die übersichtliche, farblich strukturierte Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass alle wichtigen Parameter sofort erreichbar sind. Das macht die Arbeit sehr direkt und intuitiv. Damit eignet sich das Plug-in sowohl für spontanes Experimentieren als auch für gezielte Klanggestaltung.

In der Praxis

In der Anwendung überzeugt der VA-Synthesizer TAL-NoiseMaker durch Stabilität und geringen Ressourcen-Verbrauch, selbst in Projekten mit vielen gleichzeitig geladenen Instanzen. Sein Klang ist vielseitig und die Auswahl an Presets ist breit gefächert. Allerdings wirken einige Sounds stellenweise etwas zu wenig durchsetzungsfähig. Dabei sollte man jedoch berücksichtigen, dass das Plug-in kostenlos ist und dafür einen gelungenen Kompromiss aus Klangqualität, Optionen und Bedienbarkeit bietet.